Mercato concurrents OM : Beye met à râteau à Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato autour des concurrents de l’OM (PSG, Rennes, Lyon, OGC Nice, RC Lens…). Lyon a décidé de limoger Laurent Blanc et de le remplacer. Alors que le successeur pourrait être

Le duo intérimaire composé de Jean-François Vulliez, ancien adjoint de Blanc, et de Jérémie Bréchet, ancien entraîneur des moins de 19 ans pourrait être sur le banc lors du prochain match contre Le Havre. Plus le temps passe et plus les chances de voir Gennaro Gattuso prendre les rênes augmentent. Autre piste explorée, celle menant Habib Beye n’a pas aboutie, l’intéressé l’a expliqué à l’Equipe.

Je suis sous contrat, je n’ai pas de volonté d’aller ailleurs

Habib Beye a confirmé ce soir en conférence de presse avoir été contacté par l’OL pour le poste d’entraîneur. Cependant, il a expliqué que ses agents géraient cela pour lui, et qu’il avait la préparation du match de ce soir en tête avant tout depuis plusieurs jours. Il n’a pas… pic.twitter.com/00XyqUttFn — Foot Multiple (@footmultiple) September 11, 2023

«Ma seule implication est d’être avec le Red Star. Auditionné n’est pas le mot, contacté oui. C’est très flatteur d’être contacté par l’OL, mais je suis sous contrat avec le Red Star est très content d’être ici. J’avais trop d’importance pour mon équipe, mon objectif était de gagner ce match. Aujourd’hui, j’ai des agents autour de moi. Cela fait partie du monde du football d’être sollicité», a expliqué l’ancien défenseur de l’OM en conférence de presse. « Le plus important est ce que je construis avec mon équipe et je me plais ici. Cela ne me déstabilise pas. Dans la vie, il y a des choses qu’on maîtrise, d’autres qu’on ne maîtrise pas. Je suis sous contrat, je n’ai pas de volonté d’aller ailleurs. Mon plus grand souhait est d’amener cette équipe au plus haut niveau».