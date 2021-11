Mercato concurrents OM : Bosz prévient Aulas et Juninho !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, PSG, Monaco, LOSC, Stade Rennais…) Interrogé par So Foot à ce sujet, Peter Bosz n’a pas caché son envie de coacher un jour l’un des gros clubs européens, bien qu’il soit heureux à Lyon.

Lyon s’est trouvé un nouveau coach après la déception Rudi Garcia. Peter Bosz incarne le renouveau lyonnais, adepte du beau jeu et avec des idées. Même si tout n’a pas été rose depuis son arrivée, le coach apporte une nouvelle impulsion au club présidé par Jean-Michel Aulas.

Si un jour j’ai l’opportunité d’entraîner un des sept tops clubs, oui, j’irai — Bosz

Interrogé par So Foot sur ses ambitions personnelles, Peter Bosz n’a pas caché qu’il souhaitait rejoindre les plus grands clubs européens à l’avenir. Passé par le Borussia Dortmund et l’Ajax Amsterdam il y a quelques années, il ne dirait pas non à Barcelone, le Bayern ou Manchester City !

« Le Bayern Munich, le FC Barcelone ou Manchester City ? Bien sûr. Je suis très content à Lyon. C’est un très grand club. Mais si un jour j’ai l’opportunité d’entraîner un des sept tops clubs, oui, j’irai. Enfin maintenant ils sont huit avec Newcastle. Paris ou City ne faisaient pas partie de cette élite avant leur rachat. Dans cinq ans, ce sera au tour de Newcastle d’en être » Peter Bosz – Source : So Foot