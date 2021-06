Mercato concurrents OM: ça se confirme pour Nice !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Prêté depuis cet hiver à l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo devrait rester sur la Côte d’Azur pour la saison prochaine. Les Aiglons devraient recruter le jeune défenseur central pour 8,5 millions d’euros.

Cette saison, la Ligue 1 risque d’être plus relevée que jamais. Avec des équipes comme Paris, Monaco, Lyon ou Lille qui sont toujours compétitives ainsi que des clubs comme Rennes ou Nice qui peuvent jouer les trouble-fêtes, le championnat risque d’être très intéressant. Les Niçois, justement, devrait récupérer un jeune joueur du FC Barcelone.

Todibo définitivement Niçois ?

A LIRE:EX OM: THAUVIN AVEC GIGNAC AUX JO ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, le FC Barcelone et l’OGC Nice devraient rapidement parvenir à un accord pour le transfert de Jean-Clair Todibo. Déjà prêté chez les Aiglons depuis début le dernier mercato hivernal, le jeune défenseur central français devrait être acheté pour 8,5 millions d’euros. Cela pourrait être un bon coup pour les Niçois qui verraient l’un des plus grands espoirs du poste rejoindre leurs rangs. Quant à William Saliba, autre défenseur prêté à l’OGC Nice cet été, il ne devrait pas revenir à Nice. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli seraient très intéressé par le profil du joueur.