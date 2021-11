Mercato concurrents OM : ça se précise pour un nouveau buteur à Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, PSG, Monaco, LOSC, Stade Rennais…) Lyon va être dans l’obligation de recruter un attaquant cet hiver avec les départs à la CAN qui se profilent. Une cible estivale pourrait cette fois signer !

En effet, Lyon va devoir faire sans l’Algérien Islam Slimani, le Camerounais Karl Toko Ekambi et le Zimbabwéen Tino Kadewere qui seront absents pendant au moins trois semaines pour disputer au minimum la phase de poules de la CAN qui débutera le 9 janvier prochain. Juninho travaille sur le dossier d’un attaquant et a confirmé sur RMC que le profil de Sardar Azmoun est toujours très apprécié…

Azmoun ? C’est un joueur qui nous plaît beaucoup, à moi, à Peter — Juninho

«Ça fait un moment qu’on travaille avec le staff, avec Peter, trois joueurs vont partir à la CAN, Karl, Islam et Kadewere. En janvier, on a des matches importants, contre Saint-Etienne et le PSG. Même s’ils ne seront peut-être absents que trois semaines, l’idéal, c’est de trouver des solutions. Il nous manque un attaquant de côté, capable de percuter, comme le fait très bien Karl. Rayan est encore un peu jeune. Sardar Azmoun ? C’est un joueur qui nous plaît beaucoup, à moi, à Peter, même si c’est plutôt un avant-centre. On l’a déjà vu jouer sur le côté, en soutien de l’attaquant, c’est quelqu’un qui fait beaucoup d’efforts défensifs. Si on peut faire quelque chose, on va essayer. Demain (jeudi), on voit le président avec Peter, pour discuter de ça». Juninho – source : RMC (17/11/2021)

De son côté Jean Michel Aulas laisse planer le doute via son compte Twitter : « On a prévu de pouvoir se renforcer… On va retrouver Jeff Reine-Adélaïde et on a un certain nombre de joueurs qui demandent à jouer plus, je pense à des jeunes de l’académie. La période de la CAN sera une opportunité pour Rayan Cherki. » Ou encore il y a 3 semaines lors de la présentation des comptes annuels d’OL Groupe: « Chaque année depuis dix ans, on fait des ventes, donc on fera encore probablement des ventes. On va voir si on pourra résister à des offres et des clubs qui proposent deux ou trois fois leur salaire à nos joueurs. Je ne peux pas promettre qu’on pourra garder tout le monde. Mais s’il y a des départs, ils seront remplacés. Sur le marché français, on sera les plus gros investisseurs sur le long terme. »