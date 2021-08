Mercato concurrents OM : Ça s’emballe à Rennes (qui dépense plus que Longoria) !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) À deux semaines de la fin du mercato, Rennes est sur tous les fronts !

Rennes veut construire un gros effectif. Après avoir terminé 6e lors du dernier exercice, le club breton se veut ambitieux et le montre parfaitement depuis le début du mercato. En effet, le Stade Rennais a enregistré de nombreux renforts. Parmi eux, Loïc Badé, Kamaldeen Sulemana, Birger Meling et Baptiste Santamaria plus récemment. Avec ces différents recrutements, Rennes veut se donner les moyens de ses ambitions en jouant les premiers rôles cette saison.

49 millions d’euros déboursés

En effet, suite à ces recrutements, le Stade Rennais a déboursé près de 49 millions d’euros depuis l’ouverture du mercato estival. Un montant qui pourrait encore s’élever puisque le club breton serait désormais sur le point d’enregistrer l’arrivée de Lovro Majer en provenance du Dinamo Zagreb pour un montant avoisinant les 12 millions d’euros. Sur le marché des transferts, seul Paris a investi plus d’argent que Rennes. Par ailleurs, avec d’autres départs à prévoir (Soppy, Niang, Maouassa…), d’autres arrivées pourraient donc intervenir d’ici la fin du mercato. Affaire à suivre dans les jours à venir…