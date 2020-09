Mercato concurrents OM : ça va encore bouger au LOSC !

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Gérard Lopez, le président du LOSC, évoque la possibilité de voir des cadres partir d’ici la fin du mercato (le 5 octobre)…

Le LOSC renfloue ses caisses cet été. Avec les transferts de Victor Osimhen (à Naples) et Gabriel (à Arsenal), à eux deux, ces joueurs ont rapporté plus de 100 M€. Quand on sait qu’ils ont été recrutés pour même pas 20 M€, les deux confondus ! Et sans Ligue des champions cette saison, le président du club, Gérard Lopez ne ferme pas la porte à d’éventuels départs d’ici le 5 octobre, date de fermeture du mercato. Mike Maignan, Jonathan Ikoné ou encore Boubakary Soumaré, tous trois cadres (un peu moins pour le dernier…) de la formation entraînée par Christophe Galtier, pourraient potentiellement faire leurs valises en cas de belle offre…

Gérard Lopez pourrait encore laisser filer 3 joueurs…

« Laisser partir Mike Maignan pour le laisser partir n’est pas un objectif. Je ne vais pas dire non, s’il y a une offre qu’il ne peut pas refuser… Il y a un intérêt pour Mike, mais ce n’est pas un joueur qu’on pousse dehors ». Concernant Jonathan Ikone, c‘est un joueur qui intéresse et j’allais dire c’est le problème. Il a des capacités de faire des différences énormes. C’est un joueur qui est en équipe de France. Un joueur que des gens regardent. On a une grille salariale qui fait qu’un jeune joueur ne gagnera jamais ce qu’il gagnera ailleurs. Je ne me pose pas de question. Il faut que tout le monde soit d’accord sur la marche à suivre. Il y a des grosses offres pour lui. Je vais m’asseoir avec les joueurs et leur entourage cette semaine. » Gérard Lopez – Source : Téléfoot (02/09/2020)