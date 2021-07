Mercato concurrents OM: Camavinga sur le départ, Renato Sanches se dirige vers Liverpool, et Lyon pense à Onana…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos des concurrents OM !

Mercato concurrents OM : Camavinga a pris une grosse décision ?

Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2022, Eduardo Camavinga refuse de prolonger son contrat. Le milieu de terrain attise les convoitises des plus grands clubs européens. Son départ cet été semble inévitable.

Son départ semble inévitable lors du mercato estival. On s’en rapproche un peu plus désormais. Eduardo Camavinga refuse de prolonger son contrat avec Rennes d’après les informations révélées par Nicolò Schira. En effet, le Stade Rennais lui aurait proposé une prolongation de contrat jusqu’en juin 2025. Mais le jeune milieu de terrain n’est pas enclin à accepter l’offre de son club formateur.

CAMAVINGA suivi par les plus grands clubs

À seulement 18 ans, Eduardo Camavinga ne manque pas de prétendants. L’international tricolore attise les convoitises des plus grands clubs européens à seulement un an de la fin de son contrat. Toujours à en croire les informations du journaliste italien, le Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Manchester United et Paris tentent également de récupérer. Même si aucune offre officielle n’a été formulée à l’heure actuelle, les Mancuniens seraient les mieux placés pour le rapatrier la saison prochaine. Après deux saisons en tant que titulaire indiscutable du côté de Rennes, reste à savoir qui parviendra à rafler la mise. Transfermarkt estime sa valeur marchande à 55M€.

Confirmed! Eduardo #Camavinga will leave #Rennes in summer. His contract expires in 2022 and the young midfielder has rejected a bid to extend his contract until 2025. #RealMadrid, #Liverpool, #Chelsea, #ManchesterUnited and #PSG are looking him. The race is open… #transfers https://t.co/B3xYVRgWWG — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 12, 2021

Mercato concurrents OM : Liverpool a trouvé le remplaçant de Wijnaldum à Lille ?

Après avoir enregistré le départ de Georginio Wijnaldum du côté de Paris, Liverpool aurait trouvé son remplaçant du côté de Lille. À en croire certains échos, Renato Sanches serait proche de rejoindre les Reds.

Après sa saison brillante avec Lille et la sélection portugaise à l’Euro, Renato Sanches devrait plier bagages lors du mercato estival. À en croire Pedro Almeida, Liverpool aurait jeté son dévolu sur le milieu de terrain portugais pour remplacer Georginio Wijnaldum. En grande difficulté financière, Lille pourrait accepter de céder son joueur. Après avoir été l’un des artisans du titre de champion de France, Renato Sanches serait emballé à l’idée de rejoindre les Reds.

RENATO SANCHES D’ACCORD AVEC LIVERPOOL ?

Toujours selon Pedro Almeida, Renato Sanches se serait déjà mis d’accord avec Liverpool pour les rejoindre la saison prochaine. Le Portugais et les Reds se seraient entendus sur un contrat de 5 ans. Sauf retournement de situation, Renato Sanches devrait rejoindre Liverpool. Sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2023, Renato Sanches devrait être transféré chez les Reds pour un montant avoisinant les 35M€. Cette saison, le milieu de terrain portugais a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues sous la tunique lilloise. Il a inscrit 1 but et a adressé 4 passes décisives.

💣💣💣💣💣💣 Renato #Sanches in Liverpool is almost done. The Portuguese midfielder will sign by English club for around 35M€. 🔴🇵🇹 #transfers #LFC #LOSC https://t.co/Ws6BO5dUuI — Pedro Almeida (@pedrogva6) July 3, 2021

Mercato concurrents OM : Le choix fort de Peter Bosz !

Après avoir signé deux arrivées depuis le début du mercato, Lyon est loin d’avoir terminer son mercato. À en croire les derniers échos, Peter Bosz souhaiterait attirer André Onana la saison prochaine.

Le mercato de Lyon se poursuit. Après avoir enregistré les arrivées de Damien Da Silva et d’Henrique, Peter Bosz est intéressé par un nouveau joueur pour renforcer son effectif. Cette fois-ci, c’est le poste de gardien de but qui est ciblé par les Gones. À en croire les informations de Rudy Galetti, les dirigeants lyonnais s’intéressent de près à la situation d’André Onana. En cas de venue, le gardien camerounais doit encore purger sa suspension pour dopage jusqu’en novembre.

andré ONANA POUR REMPLACER ANTHONY LOPES ?

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Lyon aimerait anticiper en le récupérant cet été pour faire face à la concurrence. En effet, Inter et Arsenal suivent également de près le gardien camerounais. S’il est amené à venir à Lyon, André Onana serait en concurrence avec Anthony Lopes. Pas sur que sa venue fasse plaisir au gardien portugais. À 25 ans, André Onana pourrait s’inscrire dans la durée avec les Gones. À un an de la fin de son contrat, Lyon pourrait le récupérer à moindre coût.