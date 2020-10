Mercato concurrents OM : Ce cadre de Galtier ferme totalement la porte à un départ !

Titulaire indiscutable sur le côté gauche de l’attaque, Jonathan Bamba a été très clair sur la fin du mercato : il ne partira pas.

L’ancien joueur de l’ASSE, Jonathan Bamba est l’un des seuls rescapé de l’attaque lilloise de la saison dernière. Malgré des performances décevantes en 2019/20, il revient plus fort avec un bon début de saison.

il était hors de question que je parte — BAMBA

Après les départs de Victor Osimhen et de Loic Rémy l’ailier gauche a tenu à clarifier sa situation : il n’a jamais voulu partir de Lille, même s’il a eu des moments difficile l’an dernier.

« Pour moi, il était hors de question que je parte. J’avais des choses à prouver et surtout à moi-même. On a mené une réflexion avec mes proches et mes conseillers. Je suis un compétiteur. La saison dernière n’a pas été très bonne au niveau de mes attentes. Je voulais rendre la confiance qui m’a été donnée. Aujourd’hui, ça paye. À moi de continuer pour aider l’équipe. Malgré le fait que la mayonnaise n’a pas totalement pris, on arrive à avoir des résultats. Quand tout sera parfait, ce sera bénéfique pour l’équipe. Toutes les compétitions seront bonnes à jouer. On n’a pas travaillé la saison dernière pour ne pas jouer l’Europe cette saison à fond. On a un groupe assez étoffé qui doit nous permettre d’obtenir des résultats en L1 et en C3 »

Jonathan Bamba – Source : Conférence de presse (02/10/20)