Mercato concurrents OM : Ce cadre du RC Lens se voit rester !

Le mercato des concurrents de l’OM commence déjà à se dessiner. Actuel deuxième de Ligue 1, avec 2 points d’avance sur l’OM et 6 de retard sur le PSG, le RC Lens réalise une bonne saison. Son sérial buteur Loïs Openda (23 ans) fait partie des courtisés, mais l’international Belge a exprimé son souhait de jouer la coupe d’Europe l’année prochaine avec Lens, sur le plateau de Prime Vidéo.

Invité sur le plateau de Prime Vidéo, Loïs Openda, attaquant de 23 ans au RC Lens, a tenu clarifier son avenir. Il a affirmé qu’il est sous contrat avec son club jusqu’en 2026 et qu’au vu de la saison des sangs et ors, il veut disputer une coupe d’Europe avec eux la saison prochaine. Voici l’extrait consacré à la question du futur d’Openda.

👀 @LoisOpenda : « Je suis au RC Lens et j’aimerais bien participer à une grande compétition avec eux. » La Ligue des Champions dès l’an prochain pour Loïs Openda et les Lensois ? #DSF pic.twitter.com/cifwKWbEWx — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 10, 2023

Je suis à Lens et j’aimerais jouer une grande compétition avec ce club

« Déjà je pense au présent, explique Loïs Openda sur le plateau de Prime Vidéo, le 10 avril dernier. Je suis au RC Lens, donc forcément au vu de la saison qu’on fait j‘aimerais bien décrocher une place en coupe d’Europe avec le club. Je pense qu’on le mérite. Après j‘ai un contrat de cinq ans donc forcément, on verra ce qu’il va se passer. Mais pour l’instant je suis toujours au RC Lens et j’aimerais bien participer à une grande compétition avec ce club », a dans un premier temps expliqué sur le plateau de Prime Vidéo, Loïs Openda.

L’attaquant belge a ensuite déclaré: « Après pour mon futur, j’ai envie d’être un grand joueur, un grand attaquant. Même si ça a commencé depuis que je suis professionnel. Mais là c‘est de plus en plus sérieux pour le devenir. Oui, j’essaie d’atteindre les plus grands clubs forcément. J’aimerais ressembler à la légende, Thierry Henry, qui est assise à côté de moi. Il reste un exemple. J’ai vu beaucoup de ses matchs et beaucoup de ses buts et pouvoir reproduire ces choses là, c’est quelque chose de beau.«