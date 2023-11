Mercato concurrents OM : Ce joueur de l’AS Monaco qui affole l’Europe d’après Fabrizio Romano !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, OGC Nice, LOSC, Rennes…) D’après Fabrizio Romano, un joueur de l’AS Monaco affole les clubs européens mais pas vraiment le PSG malgré les rumeurs !

Ces dernières seamaines, le nom de Youssouf Fofana revient avec insistance au PSG. Le milieu de terrain français a un profil qui pourrait plaire aux Parisiens comme l’a confirmé Saber Desfarges dans Téléfoot sur TF1 dimanche dernier. « Youssouf Fofana attise les convoitises de plusieurs clubs. Le PSG et la Juventus s’intéressent à lui », annonçait le journaliste.

Seulement, d’après les informations de Fabrizio Romano, le PSG n’est vraiment pas le seul club intéressé. En fin de contrat en 2025, il attirerait plusieurs grands clubs européens et pas seulement les Parisiens. D’ailleurs, le journaliste affirme que les autres concurrents dans ce dossier sont bien plus insistants et pourrait le récupérer.

🇫🇷 Many top European clubs are keen on signing Youssouf Fofana from Monaco as he’s out of contract in June 2025 — and not 2024 despite some reports.

⛔️ Understand he’s not a concrete target for PSG — there are other clubs pushing more to sign Fofana. pic.twitter.com/HzCsPRLsHz

