Mercato concurrents OM : Ce que Lyon devra verser à Laurent Blanc en cas de licenciement !

L’ancien coach du PSG, et de Bordeaux, Laurent Blanc vit peut être ses derniers instants en tant qu’entraîneur de Lyon. Sa position sur le banc du club semble de plus en plus précaire, notamment après la défaite de son équipe à domicile contre le PSG, 1-4.

Cette saison démarre vraiment mal pour Lyon et son entraineur Laurent Blanc. Ce dernier a dû faire face à des contraintes financières, avec des limites imposées par la DNCG en ce qui concerne les salaires et les transferts. Nommé par l’ancienne direction du club, ses jours sont désormais comptés. John Textor cherche actuellement son successeur.

Nommé le 9 octobre 2022 Blanc a signé un contrat avec Lyon jusqu’en juin 2024. Les dirigeants de l’ancien club de Jean Michel Aulas devront donc lui verser une indemnité de licenciement en raison de la rupture anticipée de son contrat.

Laurent blanc devrait percevoir autour de 2M€

En comptant le mois de septembre actuel, cela représente au moins neuf mois avant la fin de son contrat, prévue pour le 30 juin prochain. À moins qu’il n’y ait une clause spécifique dans le contrat, notamment en raison du changement de propriétaire, il pourrait y avoir une compensation potentielle de la part du club lyonnais.

Selon le site spécialisé Sportune, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France touche un salaire de 230 000 euros brut mensuels. C’est un peu plus de 2 millions d’euros que Lyon devrait lui payer en le remerciant. Un montant non négligeable pour un club dont la masse salariale est encadrée par la DNCG.