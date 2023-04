Mercato concurrents OM : Ce taulier lensois affole l’Europe !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les informations autour des concurrents de l’OM (RC Lens, AS Monaco, PSG, OGC Nice, LOSC, Lyon…). À Lens, les excellentes performances de Kévin Danso ne passent pas inaperçus. Plusieurs clubs européens auraient déjà manifesté leurs intérêts pour le recruter lors du prochain mercato.

Le RC Lens n’a encaissé que 21 buts en 29 matchs de championnat cette saison. Cette solidité défensive est en partie due à la grosse saison réalisée par le défenseur autrichien, Kévin Danso. Arrivé en 2021 en provenance d’Augsbourg, le défenseur s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable de la défense sang-et-or. Ses récentes performances auraient même attirés l’attention de plusieurs cadors européens.

Understand Kevin Danso could get top move in the summer as Austrian Lens CB is performing at great level ⭐️🇦🇹

Three Italian top clubs are now showing interest alongside Spanish and English clubs.

Danso will decide best step in May with his brother Emmanuel and partners. pic.twitter.com/HJfr9kQC0i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2023