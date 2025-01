Mercato concurrents OM : Ces trois nouvelles cibles du RC Lens !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le RC Lens cherche à renforcer sa défense avec le jeune Jeyland Mitchell de Feyenoord et son attaque avec l’ailier Nathan N’Goumou et Maxwel Cornet…

Le RC Lens poursuit son mercato hivernal et cherche activement à se renforcer après les départs de Samba et Khusanov. Parmi les cibles potentielles, le club artésien s’intéresse au jeune Jeyland Mitchell. Ce défenseur central de 20 ans, actuellement à Feyenoord, a été recruté l’été dernier par le club néerlandais pour 2,5 millions d’euros en provenance du club costaricien d’Alajuelense. Selon Fabrizio Romano, la direction du RC Lens a manifesté un intérêt concret pour ce joueur, afin de renforcer la défense centrale suite au départ annoncé de Khusanov vers City.

🚨🟡🔴 EXCL: RC Lens are interested in 20 year old centre back Jeyland Mitchell, as Feyenoord management are informed of their concrete interest.

Feyenoord spent €2.5m to sign him from Costa Rica side Alajuelense last summer. pic.twitter.com/u6eUPUg6s3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025