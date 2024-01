Mercato concurrents OM : C’est toujours la guerre entre Rennes et Matic !

La situation ne s’arrange pas entre Matic et le Stade Rennais. Le milieu de terrain a récemment été proposé à deux clubs en Italie.

Nemanja Matic veut retourner en Angleterre comme expliqué depuis plusieurs jours ! Le milieu de terrain désire à tout prix faire son retour à Londres où sa femme a apprécié habiter lorsqu’il était à Chelsea. Le joueur part donc au clash avec Rennes, pour qui il ne veut plus jouer.

Tuttosport explique ce lundi que la tendance était également à un retour en Italie après avoir joué en Serie A à l’AS Roma. Son entourage l’aurait proposé à l’AC Milan ou encore à la Juventus. Le joueur ne devrait cependant pas donné suite puisque son désir semble bien de revenir en Premier League.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM piste un nouveau latéral gauche (Et il ne joue pas en Ligue 1) !

En Angleterre où il a joué la plupart de sa carrière, seul Fulham semblait récemment être disposé à lui offrir un contrat. En Ligue 1, certains clubs se sont positionnés pour tenter de le récupérer. On parle beaucoup ces derniers jours d’un intérêt de Lyon qui a besoin de renfort.

According to Tuttosport, Juventus have put talks with Jordan Henderson on hold but have been offered the chance to sign Nemanja Matic from Rennes. https://t.co/pFkQLo0B16 #Juve #Juventus #Henderson #LFC #Calcio #Transfers #Matic

— Football Italia (@footballitalia) January 15, 2024