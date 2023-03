Mercato concurrents OM : Cette révélation du RC Lens visé par deux géants italiens !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les informations autour des concurrents de l’OM (RC Lens, AS Monaco, PSG, OGC Nice, LOSC, Lyon…). Sérial buteur du RC Lens, Loïs Openda ne manque pas de prétendants. Le quotidien Tuttosport rapporte que le Belge est suivi de près par le Milan AC et l’Inter.

Loïs Openda a commencé sa carrière professionnelle, en Belgique dans son pays natal au Club Bruges. Pour sa première saison Bruges termine deuxième du championnat et le jeune attaquant de 18 ans joue quelques matchs et marque occasionnellement. Mais pour sa deuxième saison l’arrivée de Phillipe Clément, l’actuel coach de Monaco, complique les choses pour le jeune attaquant. Il veut faire jouer Openda en position d’ailier, ce que le joueur n’apprécie pas. Il quitte Bruges, après 53 matchs joués, toutes compétitions confondues et 5 buts et rejoint le Vitesse Arnhem aux Pays-Bas, en prêt durant le mercato d’été 2020. En deux saisons là-bas Openda monte en puissance, il joue 88 matchs, toutes compétitions confondues et marque 37 buts. D’excellentes prestations qui convainquent le RC Lens de le recruter à l’été 2022 contre 10 millions d’euros.

Openda, déjà sur le départ ?

Openda est l’un des grands artisans de la bonne forme actuelle du RC Lens. Le club est troisième à 2 points de l’OM. Le Belge est actuellement le 7 meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 buts. Avec les bonnes performances qu’il avait montré lors de son passage aux Pays-Bas, Openda est courtisé par les sélections du Maroc et de la Belgique. Il décide de jouer pour les Diables Rouges et participe à la coupe du monde 2022 avec sa sélection. Mais l’attaquant ne marquera pas les esprits durant ce mondial, puisque la Belgique est éliminée dès les phases de poules. La saison n’est pas encore terminée que le joueur de 23 ans fait déjà l’objet de convoitises. Tuttosport rapporte que l’Inter et le Milan AC souhaiterait le recruter lors du prochain mercato.

🔴 Loïs Openda intéresse l’Inter et l’AC Milan ! 🇮🇹 Le Diable Rouge est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en 2027. (@tuttosport 🥈) pic.twitter.com/Jv6AJdXNju — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) March 26, 2023

Sous contrat avec Lens jusqu’en 2027, les deux clubs de Milan vont devoir se montrer convainquant pour enrôler Openda.