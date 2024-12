Mercato Concurrents OM : coup de théâtre au PSG, un énorme coup à Rennes, LOSC… les 3 infos du jour

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici les les 3 principales infos du jours sur ces clubs.

1- La grosse priorité du LOSC cet hiver

D’après le consultant RMC, Elton Mokolo, le LOSC doit avoir une priorité pour le mercato hivernal. En effet, selon lui, il faut absolument que les Dogues réussissent à prolonger Jonathan David afin d’éviter qu’il ne quitte le club libre en juin prochain et ne rapporte rien financièrement aux Lillois.

🎙️ « La priorité de Lille doit être de prolonger Jonathan David. » Pour @EltoMok, la prolongation de Jonathan David serait un vrai choix fort de la part de la direction lilloise. pic.twitter.com/jIsjkYlvCO — After Foot RMC (@AfterRMC) December 26, 2024

Le LOSC aborde le mercato hivernal avec des changements limités, malgré une belle fin d’année, avec une quatrième place en Ligue 1, une qualification possible pour les huitièmes de Ligue des champions, et un billet pour les 16es de Coupe de France. Si aucun grand bouleversement n’est attendu, selon RMC Rafael Fernandes et Akim Zedadka, qui n’ont pas joué en Ligue 1 cette saison, devraient quitter le club, tout comme d’autres joueurs à faible temps de jeu, si des offres satisfaisantes se présentent.

🔴⚪ Les grandes manœuvres ne seront pas de mises mais le LOSC pourrait procéder à quelques changements marginaux durant le mercato d’hiver. Un joueur offensif est notamment pisté tandis qu’Olivier Létang, tente encore de faire prolonger Jonathan David.https://t.co/IMypGGrh7K — RMC Sport (@RMCsport) December 23, 2024

De plus, RMC précise que le président Olivier Létang cherche à prolonger le contrat de Jonathan David, bien que l’attaquant canadien, qui marque régulièrement (11 buts en championnat et premier au classement), soit en fin de contrat en juin et qu’il semble peu probable qu’il reste au-delà. Si David et Angel Gomes, également en fin de contrat et actuellement blessé au mollet, venaient à partir gratuitement, cela représenterait une perte de 60 millions d’euros pour le club.

Le but de Jonathan David, comme vous ne l’avez jamais vu 🎶⚽️#LOSCPSG pic.twitter.com/XE3OibxdlV — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) December 17, 2023



Parallèlement, le LOSC cherche un joueur offensif de référence et des négociations ont déjà été entamées, bien que le nom du joueur reste encore secret. En revanche, Lucas Chevalier, l’un des meilleurs éléments du club cette saison et récemment convoqué en équipe de France, est courtisé, mais Lille ne compte pas le laisser partir cet hiver. Enfin, Nabil Bentaleb, qui a souffert d’un arrêt cardiaque en juin, espère un retour à la compétition, mais une décision médicale sera prise à la mi-janvier pour savoir s’il peut reprendre la compétition.

2 – Coup de tonnerre au PSG !

Nuno Mendes, une étoile montante du Paris Saint-Germain, se trouve désormais au cœur d’un dossier brûlant. Alors que sa prolongation de contrat semblait quasiment actée il y a encore quelques semaines, la situation s’est soudainement tendue. Entre désaccords financiers et incertitudes sur son avenir, le latéral portugais, considéré comme l’un des meilleurs à son poste, pourrait tourner la page parisienne. Un rebondissement inattendu qui place le PSG face à un défi majeur à l’approche du mercato.

Arrivé en 2021, Nuno Mendes s’est rapidement imposé comme un élément essentiel du Paris Saint-Germain. Titulaire indiscutable malgré plusieurs blessures récentes, le jeune Portugais de 22 ans est l’un des meilleurs à son poste de latéral gauche. Pourtant, alors que sa prolongation de contrat jusqu’en 2026 semblait bien engagée il y a quelques semaines, Mendes aurait rejeté les offres proposées par le PSG. Estimant que son salaire n’est pas à la hauteur de son statut, il envisagerait désormais un départ, attirant notamment l’attention de Manchester United.

💣🚨 Les négociations pour la prolongation de Nuno Mendes sont au point mort. En l’état actuel des choses, le joueur veut quitter le PSG @RMCsport 🔹 Manchester United a formulé une offre et le pressing des Anglais ne laisse pas le latéral de 22 ans indifférent. D’autres clubs… pic.twitter.com/eq8vUReo3K — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 27, 2024

Les négociations entre le joueur et le club parisien sont actuellement au point mort. Mendes et son entourage ont refusé en bloc les propositions faites par la direction, rompant le dialogue. Ce désaccord place le PSG dans une position délicate, car le joueur, frustré par ce qu’il perçoit comme un manque de reconnaissance, se projette désormais ailleurs. Le club parisien espère encore parvenir à un accord, mais la situation semble davantage dépendre des exigences financières de Mendes et de l’ouverture du PSG à y répondre.

Malgré ces tensions, le PSG ne veut pas se séparer de Nuno Mendes, que beaucoup considèrent comme indispensable. Cependant, si les négociations ne reprennent pas rapidement, Mendes pourrait envisager sérieusement un départ, et d’autres grands clubs européens pourraient se positionner. Avec le mercato hivernal en approche, ce dossier pourrait devenir l’un des principaux feuilletons à surveiller. Pour éviter de perdre un talent rare, le PSG devra peut-être revoir ses priorités et proposer une offre plus convaincante à son jeune latéral.

3 – Rennes sur le point de réaliser un énorme coup !

Le mercato hivernal ouvre ses portes la semaine prochain et les clubs de Ligue 1 s’activent déjà pour réaliser quelques bons coup. C’est de cas de Rennes qui pourrait en réaliser un très gros…

L’Olympique de Marseille va tenter de se renforcer durant le mercato d’hiver. Les concurrents du club marseillais vont aussi profiter de cette période de transferts de joueurs pour tenter d’améliorer leur effectif pour la seconde partie de saison. C’est notamment le cas du Stade Rennais. Le club breton est même sur le point de réaliser un gros coup.

Rennes a en effet avancé ces dernières heures dans le dossier menant à Seko Fofana. Les bretons veulent rapidement boucler l’opération et ainsi devancer la concurrence des clubs étrangers. révèle ainsi le journaliste de Foot Mercato, Sebastien Denis. L’ancien milieu de terrain du RC Lens évolue depuis un an et demi en Arabie Saoudite.

🚨🔴⚫️🇨🇮 #Ligue1 | ❗️Rennes a avancé ces dernières heures dans le dossier menant à Seko Fofana 💰 Les bretons veulent rapidement boucler l’opération et ainsi devancer la concurrence des clubs étrangers. Avec @sebnonda et @DahbiaHattabi pic.twitter.com/WM7V9YV0dJ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 28, 2024

Le premier gros coup du mercato 2024-2025 ?

Après un départ marquant pour l’Arabie saoudite en 2023, Seko Fofana, ancien capitaine emblématique du RC Lens, pourrait faire son retour en Ligue 1. Actuellement prêté à Al-Ettifaq par Al-Nassr, l’international ivoirien est dans le viseur du Stade Rennais, qui souhaite renforcer son milieu de terrain avec un joueur expérimenté et puissant. Le président rennais, Arnaud Pouille, a activement travaillé sur ce dossier en s’appuyant sur ses liens passés avec Fofana et l’appui de l’entraîneur Jorge Sampaoli.

Rennes propose un projet ambitieux incluant un contrat de longue durée pour convaincre le joueur et son club saoudien, qui avait investi 23 M€ pour le recruter. Si les discussions avancent, un autre club saoudien reste également en course. Cependant, Rennes semble en bonne position pour finaliser cette opération et espère redynamiser son effectif pour la seconde partie de saison.