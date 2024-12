Mercato concurrents OM : Coup de tonnerre au PSG !

Le mercato hivernal débutera le mercredi 1er janvier 2025 en France. Des clubs comme l’OM, Rennes, Monaco, Lyon ou encore le PSG prévoient d’être particulièrement actifs pendant cette période de transferts. Du côté du club de la capitale, un coup de théâtre semble imminent sur un dossier brûlant !

Nuno Mendes, une étoile montante du Paris Saint-Germain, se trouve désormais au cœur d’un dossier brûlant. Alors que sa prolongation de contrat semblait quasiment actée il y a encore quelques semaines, la situation s’est soudainement tendue. Entre désaccords financiers et incertitudes sur son avenir, le latéral portugais, considéré comme l’un des meilleurs à son poste, pourrait tourner la page parisienne. Un rebondissement inattendu qui place le PSG face à un défi majeur à l’approche du mercato.

Arrivé en 2021, Nuno Mendes s’est rapidement imposé comme un élément essentiel du Paris Saint-Germain. Titulaire indiscutable malgré plusieurs blessures récentes, le jeune Portugais de 22 ans est l’un des meilleurs à son poste de latéral gauche. Pourtant, alors que sa prolongation de contrat jusqu’en 2026 semblait bien engagée il y a quelques semaines, Mendes aurait rejeté les offres proposées par le PSG. Estimant que son salaire n’est pas à la hauteur de son statut, il envisagerait désormais un départ, attirant notamment l’attention de Manchester United.

Un départ inattendu !

💣🚨 Les négociations pour la prolongation de Nuno Mendes sont au point mort. En l’état actuel des choses, le joueur veut quitter le PSG @RMCsport 🔹 Manchester United a formulé une offre et le pressing des Anglais ne laisse pas le latéral de 22 ans indifférent. D’autres clubs… pic.twitter.com/eq8vUReo3K — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 27, 2024

Les négociations entre le joueur et le club parisien sont actuellement au point mort. Mendes et son entourage ont refusé en bloc les propositions faites par la direction, rompant le dialogue. Ce désaccord place le PSG dans une position délicate, car le joueur, frustré par ce qu’il perçoit comme un manque de reconnaissance, se projette désormais ailleurs. Le club parisien espère encore parvenir à un accord, mais la situation semble davantage dépendre des exigences financières de Mendes et de l’ouverture du PSG à y répondre.

Malgré ces tensions, le PSG ne veut pas se séparer de Nuno Mendes, que beaucoup considèrent comme indispensable. Cependant, si les négociations ne reprennent pas rapidement, Mendes pourrait envisager sérieusement un départ, et d’autres grands clubs européens pourraient se positionner. Avec le mercato hivernal en approche, ce dossier pourrait devenir l’un des principaux feuilletons à surveiller. Pour éviter de perdre un talent rare, le PSG devra peut-être revoir ses priorités et proposer une offre plus convaincante à son jeune latéral.