Mercato concurrents OM: Déjà 3 départs majeurs en défense au LOSC ?

Récemment sacré champion de France, le LOSC pourrait voir son effectif être chamboulé. De nombreux départs sont à prévoir pour les Lillois. José Fonte, Mike Maignan et Sven Botman seraient sur le départ.

A quoi ressemblera l’effectif du LOSC la saison prochaine ? Si les Dogues ont terminé la saison à la première place du championnat de France, certains joueurs seraient appelés à partir cet été. En effet, le club aurait besoin de liquidités pour rentrer dans les clou de la DNCG. La défense lilloise pourrait perdre de nombreux éléments de leur défense.

clap de fin pour maignan, botman et fonte ?

La défense lilloise risque d’être fortement remaniée. Mike Maignan, portier du LOSC, devrait s’engager avec l’AC Milan d’ici peu de temps. L’international français serait en train de passer sa visite médicale en Lombardie. Autre départ à prévoir, celui du capitaine du LOSC José Fonte. Le défenseur portugais de 37 ans arrive en fin de contrat et pourrait quitter le club cet été. S’il a récemment déclaré qu’il souhaitait rester, les dirigeants lillois pourraient ne pas être du même avis. Dernier départ probable, et pas des moindres, celui de Sven Botman. Le défenseur hollandais plait beaucoup en Angleterre, notamment du côté de Liverpool et de Manchester United. Le secteur défensif de Lille risque donc d’être l’un des plus gros chantiers du club… Affaires à suivre…