Mercato concurrents OM : D’éternels rebondissements autour de l’avenir de Messi au PSG

Ces dernières semaines ont été très mouvementées au PSG. L’avenir de Lionel Messi semble s’inscrire en dehors de la Ligue 1 bien que son père et agent démente un accord.

Après une escapade en Arabie Saoudite, Lionel Messi a été suspendu quelques jours par le PSG. Ce mardi, l’Argentin a une nouvelle fois fait parler de lui. L’AFP affirme que La Pulga a un accord avec club saoudien où il devrait signer un contrat astronomique de 600 millions d’euros par an.

Seulement, son père et agent Jorge Messi n’a pas apprécié que cette information fuite. Sur son compte Instagram, il a tenu à démentir « Il n’y a absolument rien avec aucun club pour l’année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine le Championnat de France avec le PSG. Une fois la saison terminée, il sera temps d’analyser ce qui se passe, puis de prendre une décision »

De son côté, le journaliste Fabrizio Romano affirme qu’aucun accord n’a été signé pour le moment bien qu’une offre existe depuis avril de la part du club Al-Hilal. Le FC Barcelone n’aurait toujours pas abandonné la piste et espère un retour de l’enfant du club dès cet été.

No changes on Leo Messi situation. The decision will be made at the end of the season. 🇦🇷 #Messi

Al Hilal bid, on the table since April while Barça keep insisting to find a way with Financial Fair Play. https://t.co/FdifxWqwX4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2023