Mercato concurrents OM : Deux cadors de Premier League se battent pour cet international de l’AS Monaco !

Axel Disasi devrait quitter l’AS Monaco, cet été. Estimé à 30 millions d’euros par TransferMarkt, le défenseur central pourrait partir pour plus de 40 millions en Angleterre. Selon Fabrizio Romano, Newcastle et Manchester United seraient les deux clubs en tête pour s’attacher les services du vice-champion du monde. Les discussions auraient même déjà commencé entre les clubs et l’entourage du joueur.

« Newcastle et Manchester United se sont renseignés pour Axel Disasi, pas encore d’offres, Newcastle s’est rapproché du clan du joueur cette semaine, la prise de contact avec Monaco est attendue. Ten Hag a validé Disasi – Discussions depuis des semaines avec l’entourage du joueur mais toujours dans l’attente d’une approche avec Monaco. »

Newcastle and Manchester United are both exploring Disasi deal, no bids yet 🇫🇷

Newcastle approached player side this week, expected to make contact with Monaco.

Ten Hag approved Disasi — talks for weeks on player side but still waiting for approach with Monaco.

More to follow. pic.twitter.com/rEJcduUaS0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023