Mercato concurrents OM : Deux révélations du RC Lens pourraient partir cet été !

Devenu un véritable concurrent de l’Olympique de Marseille cette saison, le RC Lens pourrait voir deux de ses cadres filer cet été lors du mercato !

Qui dit belle saison dit forcément départ de cadres. Le RC Lens ne devrait pas sortir indemne de cet exercice 2022/2023 avec quelques départs à prévoir. En défense, c’est Danso qui a récemment été lié à la Serie A où le Napoli et l’AS Roma apprécient son profil.

Danso prêt à rester?

En conférence de presse ce mercredi à deux jours de la rencontre face au Stade de Reims, l’international autrichien n’a pas été cash sur son avenir. Le défenseur n’écarte pas la possibilité de rester. « Je pense à maintenant, pour m’améliorer, améliorer mon français, mon travail tactique. Je ne pense pas à après, je pense au match de vendredi mais je me sens bien ici, c’est tout, a affirmé le défenseur de 24 ans. Je n’ai qu’une chose à dire: Lens est une très belle équipe, je me sens bien ici. Tout va bien les joueurs, le coach, le public. Si je reste, je reste. Pour moi, ce n’est pas du tout un problème de rester. On est vraiment une famille. Peu importe qui tu es, tout le monde respecte tout le monde, peu importe le job occupé. Ce n’est pas un secret, si tu fais bien les choses, tu es récompensé. Est-ce que j’ai dit connu ça avant? Non, pas comme ici »

Openda suivi par Arsenal

En attaque, c’est forcément Lois Openda qui est observé. Le buteur belge a littéralement explosé cette saison avec 19 buts en Ligue 1 sous le maillot du RC Lens. Ses performances ne sont pas passés inaperçus, surtout en Angleterre où Arsenal suivrait sa progression.

Un coup dur pour les Lensois qui pourraient perdre leur colonne vertébrale si Seko Fofana venait aussi à quitter le club. A voir si une qualification directe pour la Ligue des Champions pourra retenir ces deux voire trois joueurs de rester au moins une saison de plus au RC Lens.