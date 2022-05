Mercato concurrents OM: Deux titulaires de Genesio sur le départ cet été ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Auteurs tout deux d’une saison pleine et aboutie, Benjamin Bourigeaud et Hamari Traoré plairaient énormément à l’étranger. Bruno Génésio pourrait donc voir deux de ses cadres mettre les voiles dès cet été.

C’est pratiquement la belle surprise de cette saison 2021/2022. Le stade rennais réalise une saison qui dépasse toutes les espérances. 4ème, à seulement 3 points de l’Olympique de Marseille, les bretons peuvent encore rêver à une qualification en LDC. Leur classement final devrait conditionner pas mal de choses du côté du Roazhon Park. En cas de 4ème place ou de non qualification pour une compétition européenne, le club de François Pinault doit s’attendre à une saignée de ses meilleurs joueurs. Des hommes comme Terrier, Bourigeaud ou Doku devraient être ardemment courtisés par des clubs étrangers ou qui joueront la LDC la saison prochaine.

Bourigeaud vers l’Italie ?

Véritable métronome du milieu rennais cette saison, Benjamin Bourigeaud vit à 28 ans, sa 5ème saison au club. Auteur de sa meilleure saison (10 buts, 13 passes décisives) sous le maillot rouge et noir, le natif de Calais attire de nombreux clubs qui sont attentifs à sa situation. En fin de contrat en juin 2023, Bourigeaud pourrait être tenté par une aventure à l’étranger, lui qui n’a connu que la France, surtout en cas de non qualification de Rennes pour une grande compétition européenne. Selon l’Équipe, une équipe serait particulièrement intéressée, c’est l’AS Rome de José Mourinho. Seulement 6ème de Serie A, le club romain s’apprête à disputer la finale de Conference League. Du côté du joueur, on ne semble pas fermer la porte à un départ comme il l’a indiqué après le match contre Marseille (2-0) :

« Je ne sais pas de quoi est fait mon avenir. On verra l’année prochaine si je suis encore là ou si je serai ailleurs » Benjamin Bourigeaud – Source: Conference de presse (14/05/2022) Traoré vers la Premiere League ?

Autre cadre indispensable de l’équipe de Bruno Génesio, Hamari Traoré pourrait aussi vivre ses derniers instants sous le maillot rennais. Le capitaine de l’équipe est fin de contrat également l’année prochaine et il devra prendre une décision : prolonger ou mettre les voiles. Selon l’Équipe, le club de Brentford est sur les rangs pour s’attacher les services du latéral droit qui sort d’une saison pleine (3 buts, 10 passes décisives). L’international malien ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait :

« Pour l’instant, il n’y a rien. Je n’ai pas discuté avec la direction. Je ne me pose pas la question. On verra tout ça en fin de saison »Hamari Traoré – Source : Ouest France (20/02/2022)

