Le mercato a officiellement ouvert ses portes il y a quelques jours et de nombreuses rumeurs circulent déjà du côté de l’OM et de ses concurrents comme Monaco, Lyon, Lens, ou le PSG. Le club monégasque étudierait la possibilité de recruter l’un des révélations de de la saison dernière en Ligue 1.

Les dirigeants de l’OM règlent les derniers détails du futur contrat de Roberto De Zerbi avant de pouvoir officialiser son arrivée. Du côté des concurrents, le mercato tarde aussi à débuter. L’Euro qui se déroule actuellement en Allemagne bloque forcément certains dossiers. Toutefois, cela n’empêche pas les clubs de prospecter et de multiplier les contacts.

Monaco vise Lamine Camara

D’après le journaliste de L’Equipe Nabil Djellit, l’AS Monaco serait intéressé par l’une des révélations de Ligue 1 Lamine Camara. « Désigné « pépite de la saison » en L1, le milieu messin Lamine Camara est très apprécié par l’AS Monaco. Favori pour le recruter », indique-t-il sur son compte Twitter.

Agé de 20 ans, le milieu de terrain sénégalais a été désigné « révélation de la saison » en Ligue 1 et suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, notamment en Turquie, en Allemagne et en Angleterre.

Sa côte est estimé à 10 millions d’euros sur site spécialisé Transfermarkt

