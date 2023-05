Mercato concurrents OM : Double retournement de situation pour le PSG !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) Alors que les premières rumeurs mercato se précise du côté de Paris, les deux premiers gros dossiers seraient loin d’être réglés !

Si l’OM travaille sur la construction de son effectif pour la saison prochaine, et que des doutes concernent Igor Tudor, le PSG a lancé son mercato. Le futur champion de France aurait déjà deux accords avec Lucas Hernandez et Manuel Ugarte. Cependant, ce vendredi les médias étrangers annoncent que ces deux dossiers sont loin d’être réglés !

En effet, Bild assure qu’il n’y a pas d’accord entre Lucas Hernandez et le club de la capitale. Le média allemand précise même qu’il est peu probable que le Bayern laisse partir son défenseur français cet été. Hernandez n’a plus qu’un de contrat, le Bayern discute d’une prolongation. le club bavarois ne veut pas le vendre au rabais alors qu’il avait payé à l’Atlético de Madrid la somme de 80 millions d’euros.

Concernant Ugarte, le PSG se serait fait doubler par Chelsea. En effet, selon Abola et Record, le club anglais aurait proposé des bonus supplémentaire en plus de sa clause et pourrait même prêter le milieu de terrain une saison au Sporting. Le joueur de 22 ans, international uruguayen, pourrait donc signer à Chelsea mais rester une année de plus au Portugal !