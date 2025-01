Mercato concurrents OM : Dugarry valide cette piste du PSG mais point du doigt un gros doute !

Le PSG aimerait s’attacher les services d’un nouvel attaquant lors de ce mercato d’hiver. Sur RMC, Christophe Dugarry évoque ses inquiétudes sur le projet de Luis Enrique.

Le mercato d’hiver est calme pour le PSG pour le moment… Seulement, les Franciliens pourraient bouger dans les prochains jours sur l’arrivée du Géorgien du Napoli, Kvaratskhelia. Pour Christophe Dugarry,c ‘est une piste intéressante pour renforcer l’effectif mais cela ne change rien à la vision qu’il a du coach espagnol.

« Kvara coche plein de cases. Je l’ai vu à l’Euro, il était impressionnant. C’est un très très bon joueur mais l’inconnue reste Luis Enrique. On ignore son projet. On ne sait pas pourquoi il voudrait du joueur et ce qu’il en ferait », a déclaré l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC.

OM vs PSG : L’avis tranché de Rothen sur la course au titre !

Les Marseillais continuent leur ascension en Ligue 1. Les Olympiens ont pris 3 points face au Havre, ce qui leur permet de recoller au PSG. Cependant, pour Jérôme Rothen, cette belle séquence olympienne ne leur permettra pas de croire au titre. « Il y a un fossé. Je ne crois pas que cet effectif peut mettre Paris en difficulté. Les joueurs ne sont pas au niveau de ceux du PSG », a déclaré l’ancien parisien sur les ondes de RMC.

L’Olympique de Marseille est actuellement second du championnat à 10 points derrière le PSG qui compte un match en plus. Lors de notre émission spéciale bilan de fin d’année, nous avons décortiqué la première partie de saison de l’OM version De Zerbi. Marseille peut-il vraiment revenir sur le PSG et disputer le titre de champion ? Notre journaliste Nicolas Filhol donne son sentiment espère que l’OM ne se laissera pas trop vite distancer.