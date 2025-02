Mercato concurrents OM : Encore deux arrivées et un départ à Rennes !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Rennes termine son mercato hivernal 2025 ultra actif par encore deux arrivées et un départ en attendant l’arrivée en prêt d’Ismaël Koné !

Le Stade Rennais poursuit son mercato hivernal avec deux renforts offensifs et un départ important. Leo Ostigaard, défenseur de 25 ans, n’a pas su s’imposer à Rennes, affichant une faiblesse défensive marquante. En raison de ses performances décevantes, et avec l’arrivée de Brassier et Rouault, la direction rennaise a décidé de le prêter à Hoffenheim en Bundesliga. Ce départ en prêt sec intervient après plusieurs mois de faible impact sur le terrain.

Du côté des arrivées, le club breton a signé deux nouveaux joueurs pour renforcer son secteur offensif. Le premier, Kazeem Olaigbe, évoluait au Cercle Bruges et rejoint Rennes pour un contrat de quatre ans et demi. Ailier gauche de 22 ans, l’international espoir belge va découvrir la Ligue 1. Le deuxième renfort est Ayanda Sishuba, un milieu offensif belge de 21 ans, en provenance de l’Hellas Vérone. Il a signé un contrat jusqu’en 2029, apportant un nouveau souffle à l’attaque rennaise.

Avec l’arrivée de ces deux jeunes talents, le Stade Rennais poursuit son objectif de renforcer son effectif en vue de la fin de saison.