Mercato concurrents OM : Le PSG passe à l’action pour une pépite de L1 ?

Révélation de la saison passée, Eduardo Camavinga est convoité par les plus grands clubs européens. Le jeune milieu français pourrait finalement rester en Ligue 1 : Le PSG lui ferait les yeux doux !

Auteur d’une première saison pleine en L1 avec le Stade Rennais (25 matchs, 1 buts, 2 passes décisives), le prometteur Eduardo Camavinga (17 ans), a quasiment toute l’Europe à ses pieds. Convoité par le Bayern Munich, et surtout par le Real Madrid, qui le veulent pour 2021, Camavinga pourrait finalement rester en Ligue 1. Le PSG est entré dans la course et contrairement à ses concurrents, ils ne veulent pas attendre !

Le joueur est en plein doute

Selon le 10 sport, le PSG va passer la vitesse supérieure et prépareraient une offre pour le faire venir tout de suite. Ce qui est un avantage par rapport notamment au Real qui souhaite prendre son temps, et le faire signer en 2021.

Une approche directe qui ne laisserait pas insensible le milieu de terrain, qui laisse la porte ouverte au club de la capitale. Néanmoins, ces derniers devront être convaincants : le Stade Rennais ne lâchera pas sa pépite facilement. Le club Breton ne perd pas espoir de prolonger le contrat de Camavinga, qui se termine en 2022. Un départ du joueur devrait se négocier autour des 60 millions d’euros.