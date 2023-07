Mercato concurrents OM : Fabrizio Romano annonce l’intérêt d’Aston Villa pour un talent rennais ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) Selon Fabrizio Romano Aston Villa aurait inclus le belge du Stade Rennais Jérémy Doku dans la liste de ses cibles. Unai Emery est à la recherche d’un ailier de haute stature pour renforcer son secteur offensif.

Le Aston Villa d’Unai Emery commence à ressembler à une équipe très compétitive de Premier League. Après les recrutements de Pau Torres (Villareal) et Youri Tielemans (Leicester), le technicien compte bien s’offrir un ailier de très haut niveau pour épauler le britannique Ollie Watkins devant.

La cible prioritaire du club de Birmingham depuis plusieurs jours est Moussa Diaby, l’international français (9 sélections) qui brille au Bayer Leverkusen depuis 2019.

EXCL: Aston Villa have included Jeremy Doku in their shortlist for new winger as option in case Moussa Diaby deal won’t happen. 🚨🟣🔵 #AVFC

Priority remains Diaby after €35m plus add ons bid rejected. Aston Villa will bid again for sure.

Doku, another name being explored. pic.twitter.com/ybuWkCIxss

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023