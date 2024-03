Mercato concurrents OM : Fabrizio Romano annonce une nouvelle recrue à Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…) L’OL, qui a réalisé un gros mercato hivernal, aurait déjà lancé son recrutement estival avec la probable arrivée d’un latéral gauche.

En effet, selon Fabrizio Romano, l’Olympique Lyonnais est en train de finaliser l’arrivée du latéral gauche Abner Vinicius. « L’Olympique Lyon s’apprête à recruter Abner du Real Betis. Accord en phase finale entre les deux clubs, les détails étant réglés puisque l’arrière gauche brésilien a déjà accepté des conditions salariales. Abner rejoindra l’OL à partir du 1er juillet 2024. » Cette arrivée pourrait confirmer le départ annoncé du champion du monde Nicolás Tagliafico qui ne disposera plus que d’un an de contrat en juin prochain et qui a déjà affiché ses envies de départ…

