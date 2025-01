Mercato concurrents OM : Fabrizio Romano confirme le jackpot à venir pour Lens !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le RC Lens pourrait réaliser une vente record avec le transfert d’Abdukodir Khusanov à Manchester City, dont l’offre, estimée à plus de 40 millions d’euros, pourrait survenir dans les jours à venir.

Le RC Lens se prépare à réaliser une vente importante cet hiver, avec Manchester City en ligne de mire pour son défenseur axial Abdukodir Khusanov, estimé à plus de 40 millions d’euros. Après la vente de Brice Samba à Rennes pour 15 millions d’euros, le club artésien cherchait à compenser son manque à gagner estival, et c’est bien le jeune ouzbek, recruté pour seulement 100 000 euros en provenance de Biélorussie il y a un an et demi, qui pourrait rapporter une somme record, se rapprochant de la plus grosse vente de Loïs Openda (44 M€).

🚨🔵 Manchester City are closing in on Abdukodir Khusanov deal! Pep Guardiola also gave his own green light.

As exclusively revealed 10 days ago, he’s the main target and the agreement with RC Lens is at final stages now.

Khusanov agreed personal terms as he wants the move. 🇺🇿 pic.twitter.com/NuFFbYp6Bt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2025