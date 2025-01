Mercato concurrents OM : Fabrizio Romano confirme l’incroyable coup de tonnerre à Rennes !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Décidément ce mercato hivernal va marquer l’histoire du Stade Rennais avec un recrutement démesuré et le départ du coach !

Un coup de tonnerre secoue actuellement le Stade Rennais. Fabrizio Romano confirme, Jorge Sampaoli a été écarté de ses fonctions d’entraîneur. La décision est désormais officielle et devrait être confirmée dans les prochains jours. Ce départ marque la fin d’une aventure relativement courte mais tumultueuse pour l’ancien entraîneur de l’OM, qui n’a pas réussi à redresser la barre à Rennes.

🚨❌ Rennes have decided to sack the manager Jorge Sampaoli, it’s over.

The decision is confirmed and will be made official soon, as L’Équipé reported.

👀 Glen Kamara and Mika Faye among players in talks for exit now waiting to understand what happens with Rennes coach. pic.twitter.com/3jcsoEYywX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025