Mercato concurrents OM : Fonseca pourrait ramener au moins un joueur du LOSC à Milan ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Alors que le LOSC cherche un entraineur pour prendre la suite de Paulo Fonseca en route vers Milan, le club pourrait voir son ancien coach tenter d’emmener un ou plusieurs éléments avec lui.

Selon plusieurs médias italiens dont la Gazzeta, Milan veut faire venir Tiago Santos en provenance du LOSC. L’international Espoirs portugais dispose d’un contrat jusqu’en juin 2028. Recruté il y a un an en provenance d’Estoril pour 6,5 millions d’euros, le latéral droit pourrait quitter la Ligue 1 pour un montant inférieur au double du prix…

Milan veut Tiago Santos

🚨 Tiago Santos devient la PRIORITÉ de l’AC Milan ! ❤️🤍 Le latéral Lillois pourrait coûter entre 10 et 12M€. 😳 (@Gazzetta_it) pic.twitter.com/pRDBtsvLqW — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 27, 2024



Le LOSC serait intéressé par Kévin Denkey, le buteur du Cercle Bruges, en Belgique. Mais d’autres écuries de Ligue 1 convoiteraient également l’international togolais !

Auteur de 22 buts en 26 matchs cette saison en championnat Belge, Kévin Denkey est en pleine bourre ! Le puissant attaquant togolais, meilleur buteur de Jupiler Pro League, intéresserait de nombreux gros clubs en France tels que Rennes, Lille, Lens et Lyon.

🚨 L’OL, le LOSC, le Stade Rennais et le RC Lens sont INTÉRESSÉS par Kévin Denkey ! 🔥🇹🇬 Des clubs allemands sont également sur le coup et le Cercle de Bruges demande 10M€ pour son attaquant. 🤑 Il a marqué 22 buts en 26 matchs cette saison et souhaite revenir en Ligue 1. 🤯🇫🇷… pic.twitter.com/3djB9DgqlD — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) February 28, 2024

Un montant de transfert sous-estimé pour cette pépite ?

Estimé au départ à environ 10 millions d’euros, Kévin Denkey pourrait finalement partir pour une somme plus importante. Selon Sébastien Denis, rédacteur en chef de Foot Mercato, le transfert devrait rapporter au moins 15 millions d’euros au Cercles Bruges. Sous contrat jusqu’en 2026, Kévin Denkey ne serait pas contre un retour en France, lui qui a été formé à Nîmes.

Kevin Denkey vaut beaucoup plus que 10 M€. On est plus autour de 15 M€. Et il y a un autre club de haut de tableau de L1 qui est très intéressé par le buteur togolais du Cercle Bruges qui avait confié à FM qu’il n’était pas contre revenir en Ligue 1.

Interview à retrouver ici… https://t.co/nl1xTS4Uak — Sébastien Denis (@sebnonda) February 29, 2024

Reste à savoir si Kévin Denkey viendrait pour concurrencer ou former un duo avec Jonathan David. Le Canadien, auteur d’11 buts en championnat, a pourtant vécu des moments difficiles en début d’année. En effet, de septembre à fin novembre, le buteur lillois n’a pas marqué le moindre but et s’est même vu ne plus être titularisé au profit de Yazici (4 buts en Ligue 1).