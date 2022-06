Mercato concurrents OM : Galtier (Nice) en discussions sérieuses avec Luis Campos pour filer au PSG?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Actuel coach des Aiglons, Christophe Galtier serait en discussions avec Luis Campos pour rejoindre le nouveau projet du PSG.

Après une nouvelle saison pleine de déception pour le PSG, il est temps de changer de projet comme l’ont annoncé les acteurs du champion en titre de Ligue 1. Luis Campos devrait intégrer cette nouvelle vision avec un nouvel entraîneur.

Luis Campos a entamé les discussions avec Galtier pour le PSG

Forcément le Portugais a songé à Christophe Galtier avec qui il a vécu de belles choses à Lille, menant le club jusqu’au titre la saison dernière ! Depuis, l’entraîneur français évolue à l’OGC Nice mais Luis Camps aurait entamé les discussions selon Foot Mercato. Même chose pour Lucien Favre avec qui les premiers échanges ont été « positifs ».

🚨Info: Galtier 🇫🇷 n’est pas assuré de rester à #Nice la saison prochaine • Des discussions ont été entamées avec Favre 🇨🇭 et sont jugées positives • Campos a 🇵🇹 plusieurs coachs en tête dont Galtier 🇫🇷 • Les deux hommes ont échangé sur la possibilité de travailler ensemble pic.twitter.com/gNiC6OoXpv — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 31, 2022

Galtier voulait rester à Nice

En conférence de presse au début du mois de mai, Christophe Galtier avait répondu aux questions des journalistes au sujet de son avenir. L’entraîneur français n’avait pas vraiment l’intention de quitter le club à ce moment-là et l’avait exprimé. Les choses auraient changé d’après Foot Mercato ! Selon le journaliste Santi Aouna, Galtier n’est plus aussi sûr de rester à Nice la saison prochaine.

» Est-ce que je serai l’entraîneur de l’OGC Nice la saison prochaine ? La question n’a pas lieu d’exister maintenant, mais je vais vous répondre. Pourquoi je ne serai pas l’entraîneur de l’OGC Nice la saison prochaine ? Pourquoi ? Parce qu’il y a eu des désaccords, des accrochages ? On n’est pas à l’heure du bilan. On ouvre le débat sur la saison d’après mais il reste trois matchs, on est loin d’ouvrir la saison d’après » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (10/05/22)