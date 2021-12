Mercato concurrents OM : Galtier veut recruter un autre gardien à Nice ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des clubs concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Monaco, Lyon, LOSC, Rennes…). Du côté de Nice, Christophe Galtier aurait toujours comme idée de recruter un jeune gardien…

En effet, selon le 10Sport, Nice serait toujours très intéressé par Ersin Destanoğlu. Le média explique « qu’un nouveau cap a été franchi dans l’esprit des décideurs niçois. Ersin Destanoğlu fait partie des priorités de recrutement et l’OGC Nice devrait bouger cet hiver pour tenter de s’attacher les services du gardien turc du Besiktas. » Le portier de 20 ans pourrait quitter Besiktas pour un montant supérieur à 7M€. Il pourrait venir remplacer Marcin Bulka prêté par le PSG et qui devrait repartir en juin prochain. Walter Benítez, qui a prolongé jusqu’en 2023, pourrait donc faire avec une nouvelle doublure…

Dans l’extrait ci-dessous Nicolas Usai (ancien entraîneur de Marseille Consolat et du FC Sedan) décrypte notamment le rôle très important du gardien de but dans le système tactique mis en place par le technicien argentin de l’OM Jorge Sampaoli

Retrouvez l'intégralité de notre émission tactique (durée 1h) ici : L'émission tactique sur l'OM de Sampaoli avec Nicolas Usaï !

« A l’OM comme dans beaucoup de clubs aujourd’hui comme Chelsea ou Manchester City, ce qui est très important c’est la qualité technique du gardien de but au pied mais aussi sa lecture de jeu pour pouvoir relancer et jouer avec ses deux défenseur centraux en formant un triangle (voir explication tactique en vidéo ci-dessous). Sampaoli est très à cheval la dessus. On entend quelquefois le gardien se faire siffler quand il faut aller chercher un résultat mais c’est le coach qui demande ça et à partir du moment où il veut absolument passer par ces lancements de jeu on ne verra pas cette année un gardien de but dégager un ballon. Dans ce système, le gardien est un joueur capital, c’est le premier meneur de jeu. Il voit ce qui se passe devant et sert d’appuie pour les deux défenseurs, mais à la moindre erreur technique ça peut être sanctionné derrière. Ce qui est beau la dedans c’est qu’une fois que la première ligne adverse est battue, il faut directement mettre de la verticalité pour trouver des décalages ou des renversement de jeu » Nicolas Usai (ex coach de Marseille Consolat et Sedan)