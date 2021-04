Mercato concurrents OM: Lille vise une pépite anglaise d’Eredivisie ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). En quête de remplaçants pour combler tous les départs probables de cet été, Lille se serait penché sur un joueur qui évolue aux Pays-Bas. En effet, l’attaquant anglais Noni Madueke aurait tapé dans l’œil de la direction lilloise.

Très bien lancé dans la course au titre, les lillois risquent néanmoins de perdre un bon nombre de joueurs cet été. En besoin cruel d’argent, comme l’OM, les Dogues devront se séparer de certains cadres de leur effectif pour renflouer les caisses et ne pas avoir de problème avec la DNCG. Si le départ de Mike Maignan vers l’AC Milan, pour une somme avoisinant les 18 millions d’euros, semble acté, des joueurs comme Ikoné, Bamba, Botman pourraient partir cet été et devront donc être remplacés. Selon les médias britanniques, un jeune joueur d’Eredivisie serait sur les tablettes de Lille.

une piste offensive aux pays-bas ?

A LIRE: DE L’OM À UNE DEMI-FINALE DE LIGUE DES CHAMPIONS… MENDY RACONTE SON ARRIVÉE À MARSEILLE

Selon les informations du Daily Mail, le LOSC se serait penché sur la piste menant à Noni Madueke. Formé à Tottenham, l’attaquant anglais du PSV Eindhoven plairait à de nombreuses écuries, parmi lesquelles Leicester, Leipzig et donc l’actuel leader du championnat de France. Estimé aux alentours de 20 millions d’euros, l’espoir anglais pourrait venir renforcer l’effectif nordiste qui pourrait perdre Ikoné ou Bamba. Madueke a inscrit 7 buts et délivré 7 passes décisives sur 21 matchs cette saison à seulement 19 ans.