Mercato concurrents OM : Gourvennec espérait un autre renfort !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Après avoir enregistré plusieurs départs lors du mercato estival, le LOSC est en difficulté depuis le début de saison. Jocelyn Gourvennec est revenu sur le mercato de son équipe.

En grande difficulté depuis le début de la saison, le LOSC a perdu certains joueurs importants de son effectif lors du mercato estival. Après avoir déjà enregistré le départ de son entraîneur Christophe Galtier, les Dogues se sont séparés de Mike Maignan du côté de l’AC Milan, de Boubakary Soumaré du côté de Leicester et de Luiz Araujo du côté d’Atlanta United. Jocelyn Gourvennec a fait savoir qu’il espérait un autre renfort avant la fin du mercato estival.

« La situation était instable pour plusieurs raisons. Dans ces périodes, il y a toujours des joueurs qui sont sollicités ou pensent l’être. Au final, on a conservé tout le monde à part Maignan et Soumaré qui ont été remplacés. On aurait pu remplacer le profil de Luiz Araujo. Mais on a des jeunes qui peuvent évoluer dans son registre (Weah, Gomes, Lihadji) de la profondeur. À nous de les accompagner et de les valoriser afin qu’ils soient plus réguliers. Un mercato est réussi quand tu conserves tes joueurs et ton ossature. C’était une période difficile sur le plan économique. On a tenté des choses. Pour différentes raisons, on n’a pas pu concrétiser. J’aurais aimé un élément offensif d’expérience en plus. Mais je suis solidaire des décisions du club. Je comprends ses impératifs. Et je n’ai pas d’états d’âme. » Jocelyn Gourvennec – Source : L’Equipe (05/09/2021)