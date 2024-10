Mercato concurrents OM : Il explose à Lens et pourrait déjà partir contre un gros chèque !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Lens a besoin de vendre pour faire rentrer de l’argent et pourrait donc laisser filer sa révélation !

Abdukodir Khusanov est sur le point de devenir le joueur le plus bankable de Lens en fin de saison, rendant inconcevable un départ à bas prix dès janvier. En outre, une rumeur circule à la Gaillette concernant un possible transfert de Kevin Danso dès janvier, à condition qu’il puisse rassurer les recruteurs sur sa condition physique.

Newcastle et Everton ont déjà exprimé leur intérêt pour le jeune talent du RC Lens, mais c’est Arsenal qui pourrait rapidement passer à l’action en faisant une offre dès janvier, selon le site ouzbek kun.uz. Cependant, les dirigeants lensois n’envisagent pas de laisser filer leur pépite cet hiver. Ils prévoient d’attendre au moins la fin de la saison, de prendre en compte la position de Kevin Danso sur un éventuel départ, la qualification pour les compétitions européennes de la saison 2025-2026, et surtout d’évaluer la hausse de sa valeur marchande.

Arsenal vise Khusanov ?

Pour contextualiser, Khusanov a commencé sa carrière au sein de l’Energetik-BDU Minsk en mars 2022, où il a rapidement attiré l’attention en marquant son premier but en mai 2022 et en délivrant deux passes décisives lors de ce match. Ses performances exceptionnelles lui ont valu d’être nommé parmi les jeunes joueurs les plus prometteurs par le Centre international de recherche sportive en août 2022. C’est lors d’une sortie sur la piste de ski du terril de Noeux-les-Mines qu’Arnaud Pouille et Grégory Thil ont élaboré la stratégie pour recruter le jeune Ouzbek en juillet 2023, pour un montant de 100 000 euros, une somme dérisoire au regard de sa valeur actuelle.

En somme, le RC Lens va devoir faire un choix fort. En manque de liquidités, le club peut-il refuser une grosse offre venant de Premier League ?