Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (AS Monaco, Lens, PSG, OGC Nice, Lyon…). Le capitaine du RC Lens Seko Fofana serait actuellement en discussion avec le club saoudien d’Al-Nassr. Un transfert qui pourrait en surprendre plus d’un après la saison exceptionnelle des nordistes, la C1 à venir et la fidélité au club que l’ivoirien a déjà montré.

Dans Génération After hier sur RMC, Walid Acherchour a exprimé sa déception face à la nouvelle d’un potentiel départ de Seko Fofana pour l’Arabie saoudite. « Je commence sincèrement à être très déçu de Seko Fofana », déclare-t-il. « C’est un joueur que je kiffais ! Il faut rappeler que quand il va à Lens il sort d’une grosse saison à l’Udinese et tous les clubs le veulent en Italie, il y a l’Atalanta, l’AC Milan. » Il poursuit : « Il explique à ce moment là que c’est le choix du cœur, qu’il voulait être dans ce club pour l’amener où il l’a amené aujourd’hui en étant le capitaine. »

🎙 @walidacherchour : »J’étais déjà chagriné par son attitude avec la Côte d’Ivoire, et là, si tu me rajoutes le fait qu’il parte en Arabie Saoudite à 28 ans avec tout ce qu’il a fait avec Lens. C’est une déception » pic.twitter.com/O6cyQ00x6S

« Il y a aussi ce qu’il fait avec la Côte d’ivoire. Depuis deux ans il a joué 6 matchs avec la sélection. Le pays est à 6 mois d’une CAN qu’il organise et il refuse les rassemblements. On parle d’un joueur de très grand talent qui faire passer un cap à l’équipe et qui quand il vient dit ‘moi je suis éreinté’ après une saison sans Coupe du monde et à 1 match par semaine. », ajoute Walid Acherchour. « Cela me chagrinait et si tu ajoutes le fait qu’à 28 ans il va aller en Arabie saoudite avec tout ce qu’il a fait à Lens, c’est une déception !«

Understand Al Nassr delegation is now travelling to France in order to reach an agreement with RB Lens on Seko Fofana deal. 🚨🟡🔵🇸🇦 #transfers

Al Nassr are pushing on both club and player side to bring Fofana to Saudi.

There’s still no green light from Marcelo Brozović. pic.twitter.com/UoWQN7bvrR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023