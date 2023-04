Mercato concurrents OM : Il veut rester au PSG

Moins d’un an après son arrivée, le PSG souhaite se débarrasser de Carlos Soler. Cependant le joueur souhaite rester à Paris selon les informations de l’Equipe. L’espagnol est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027 et veut certainement conserver son salaire estimé à 258 000 euros mensuels dans la capitale.

Carlos Soler déçoit et le PSG souhaite déjà s’en séparer. L’espagnol est arrivé dans la capitale française l’été dernier en provenance du FC Valence contre 22 millions d’euros. Le milieu de terrain était un joueur important avec son précédent club. Il a joué 226 matchs toutes compétitions confondues, entre 2016 et 2022 et a marqué 36 buts. Mais son aventure au PSG est loin d’être un conte de fées. Même si ses statiques ne sont pas ridicules avec, à date, 30 matchs joués toutes compétitions confondues, dont 17 titularisations, 6 buts et 3 passes décisives, il fait partie des joueurs qui déçoivent en interne. Le club souhaite se débarrasser de l’international Espagnol si une offre arrive sur la table, selon les informations du quotidien espagnol AS.

🚨 Carlos Soler a été placé sur la liste des transferts par Luis Campos ! Campos, qui était pourtant un des principaux artisans de son arrivée, n’hésitera pas en cas d’offres jugées intéressantes. 🤑 (@diarioas) pic.twitter.com/Tn9fFEaKLQ — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) April 22, 2023

Soler veut rester au PSG

Depuis la deuxième moitié de saison, Soler joue davantage avec le PSG. Il a notamment enchaîné trois titularisations consécutives sur les trois derniers matchs de son club, contre Angers, Lens et Nice, les 8, 15 et 21 avril derniers. L’Équipe affirme que ces derniers matchs donnent le sentiment à l’espagnol de progresser. Et il souhaite continuer à Paris.

🔴 Carlos Soler souhaite rester au PSG ! L’Espagnol se dit heureux à Paris et estime être sur la bonne voie. 🗞️ @lequipe pic.twitter.com/fpkTDOZibU — Vibes Foot (@VibesFoot) April 24, 2023

Avec un contrat jusqu’en juin 2027 et un salaire estimé à 258 000 par mois, il semble difficile pour le PSG de trouver une porte de sortie à son milieu de terrain.