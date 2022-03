Mercato concurrents OM : Information de taille sur l’avenir de Kluivert à Nice !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Prêté par l’AS Roma, Justin Kluivert pourrait rester à Nice !

Cette saison, l’OGC Nice est de nouveau sur le devant de la scène grâce au coach Christophe Galtier. A la lutte avec l’Olympique de Marseille pour la seconde place derrière le PSG, les Aiglons ont pu compter sur une attaque de folie composée de Gouiri, Kluivert, Delort ou encore Dolberg.

Une ouverture pour récupérer Kluivert !

Pour le jeune néerlandais qui est prêté par l’AS Roma, une grande nouvelle vient d’arriver ! En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, José Mourinho, le coach du club italien, aurait tranché concernant son avenir.

The Special One ne serait pas contre le fait de céder Kluivert à un autre club… Il considère qu’il ne fait plus partie de ses plans et espère le vendre lors du mercato estival. Une bonne nouvelle pour les Niçois qui vont pouvoir conserver l’ailier gauche… Reste maintenant à savoir si les dirigeants azuréens vont vouloir se positionner. La somme de l’option d’achat irait de 10 à 15 millions d’euros.