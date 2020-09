Mercato concurrents OM : Jackpot (historique) pour l’ASSE !

FCMarseille vous propose l’actualité du mercato des concurrents de l’OM. Claude Puel ne voulait pas entendre parler de son départ, finalement l’ASSE n’a pas pu refuser la dernière offre de Leicester pour Wesley Fofana…

Le feuilleton Wesley Fofana (19 ans) va se terminer. Selon l’Equipe, « Les dirigeants de l’AS Saint-Étienne ont en effet accepté la quatrième et dernière offre de Leicester. Partie sur la base de 25 M€, la surenchère du leader invaincu du Championnat d’Angleterre se termine à 40 M€ d’indemnité de transfert, dont 5 M€ de bonus. » Il ne resterait plus que quelques détails à régler.

40M€ bonus compris pour Fofana (19 ans)

William Saliba ne va plus rester la plus grosse vente réalisée par l’ASSE. L’ancien Stéphanois, parti définitivement en fin de saison dernière à Arsenal, avait été vendu pour un peu moins de 30 M€ aux Gunners. Soit tout simplement une vente historique pour le club du Forez. Mais il va être devancé par son ancien coéquipier en défense, Wesley Fofana. Ce jeune prometteur défenseur central (19 ans), marseillais, va donc découvrir la Premier League et multiplier son salaire…