Mercato concurrents OM : jackpot pour l’ASSE, Rennes prêt à mettre 15M€ sur un ancien minot et Slimani vers Lyon ?

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs pour les places européenne. Au menu ce mardi : jackpot pour l’ASSE, Rennes vise un minot et Slimani vers Lyon ?

Simankan contre 15M€, Gélin et le prêt de Boey ?

Passé par le centre de formation de l’OM, il explose aujourd’hui au RC Strasbourg. Mohamed Simakan pourrait rejoindre le stade Rennais et disputer la Ligue des Champions…

Âgé de 20 ans, Mohamed Simakan a crevé l’écran avec Strasbourg lors de sa première saison en L1. Apparu 19 fois en Ligue 1, le défenseur polyvalent (capable de jouer à droite et dans l’axe) a réalisé une saison pleine sous le maillot du club Alsacien. Ce qui lui a permis de devenir International U20, et de taper dans l’œil du Milan AC. Mais c’est bien en Ligue 1 que le minot va vraisemblablement poursuivre sa carrière. Si Monaco s’est intéressé à lui, c’est aujourd’hui le Stade Rennais qui pourrait se l’offrir…

Rennes ne semble pas disposé à payer les 20M€ exigés par le RC Strasbourg. Selon Actufot, « Rennes semble avoir les moyens de ses ambitions dans cette dernière ligne droite du mercato. Afin de faire baisser le prix de Simakan, Rennes envisagerait de transférer Jérémy Gélin et de prête Sacha Boey. » Gélin pourrait retrouver du temps de jeu en Alsace, le montant de son transfert est estimé à 5 millions d’euros. De plus, le Rennes serait prêt à prêter Sacha Boey, le latéral droit pourrait devenir la doublure de Kenny Lala. A suivre…

40M€ bonus compris pour Fofana (19 ans)

Le feuilleton Wesley Fofana (19 ans) va se terminer. Selon l’Equipe, « Les dirigeants de l’AS Saint-Étienne ont en effet accepté la quatrième et dernière offre de Leicester. Partie sur la base de 25 M€, la surenchère du leader invaincu du Championnat d’Angleterre se termine à 40 M€ d’indemnité de transfert, dont 5 M€ de bonus. » Il ne resterait plus que quelques détails à régler.

William Saliba ne va plus rester la plus grosse vente réalisée par l’ASSE. L’ancien Stéphanois, parti définitivement en fin de saison dernière à Arsenal, avait été vendu pour un peu moins de 30 M€ aux Gunners. Soit tout simplement une vente historique pour le club du Forez. Mais il va être devancé par son ancien coéquipier en défense, Wesley Fofana. Ce jeune prometteur défenseur central (19 ans), marseillais, va donc découvrir la Premier League et multiplier son salaire…

Slimani négocie avec Lyon

La fin de mercato de l’OL s’annonce agitée. Alors que Lucas Paqueta et Facundo Pellistri sont attendus dans le Rhône, la direction lyonnaise aurait entamé des négociations cette semaine avec Islam Slimani. Selon RMC, l’attaquant algérien pourrait être libéré de sa dernière année de contrat par Leicester. La radio précise que « la possibilité de rejoindre l’OL intéresse le buteur, d’autant qu’il n’entre pas dans les plans de Brendan Rodgers chez les Foxes. Lyon aimerait avancer sur ce dossier en cas de départ de l’un de ses joueurs offensifs. » Depay est toujours annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Slimani pourrait venir numériquement le remplacer…

Les chiffres : 9 et 7

Slimani a marqué neuf buts et délivré sept passes décisives en 18 matchs de Ligue 1 avec Monaco la saison dernière.