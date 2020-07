Mercato concurrents OM : Jackpot pour le LOSC, une nouvelle recrue pour l’OGC Nice?

FCM vous propose tous les soirs un condensé des infos mercato des concurrents de l’OM. Ce samedi au menu : jackpot pour le LOSC, une nouvelle recrue pour l’OGC Nice…

Mercato concurrent OM : C’est fait pour Osimhen, jackpot à venir pour le LOSC?

Ce samedi devrait être officialisé le transfert de Victor Osimhen à Naples. Le LOSC devrait récupérer un joli chèque de 60 millions d’euros hors bonus !

Le feuilleton Osimhen à Naples devrait prendre fin ce samedi ! L’international nigérian est tout proche de signer en Serie A.Mohamed Bouhafsi, journaliste pour RMC Sport affirmait ce vendredi que les deux clubs étaient tombés d’accord pour le transfert du joueur.

81 millions d’euros avec les bonus pour Osimhen?

Le LOSC devrait récupérer un gros chèque de 60 millions d’euros hors bonus. La somme du transfert pourrait monter jusqu’à 81 millions d’euros. Il devrait y signer un contrat de 5 ans plus un an en bonus. L’officialisation est attendue ce samedi.

🚨#Osimhen c’est fait au #Napoli. #Losc #Napoli ont signé les derniers documents validant le transfert. Transfert estimé à 60M€ qui peut aller jusqu’à 81M€ selon bonus. Le joueur va s’engager jusqu’en 2025 + 1 an en option. Officialisation attendue dans la soirée. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 24, 2020

Ça arrivera demain finalement, je l’avais mis dans l’article mais pas le tweet. Un dirigeant du Napoli est à Lille ce soir avec toute la direction du Losc. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 24, 2020

Mercato concurrent OM : Encore une nouvelle recrue à l’OGC Nice?

L’OGC Nice a été très actif sur le marché des transferts ! Après les recrutements d’Hassane Kamara, Morgan Schneiderlin etc… Les Aiglons devrait officialiser une nouvelle recrue très prochainement !

Le mercato français aura profité à l’OGC Nice ! Les Aiglons ont été très actifs sur le marché des transferts, en recrutant des joueurs à différents postes. Après Schneiderlin et Kamara, c’est Gouiri qui a rejoint l’effectif de Patrick Vieira.

Diomandé s’engage pour deux saisons à NICE !

Foot Mercato annonce ce vendredi que Junior Diomandé, jeune belge évoluant au poste de latéral droit devrait s’engager pour deux saisons à Nice. Avec la victoire du PSG en Coupe de France face à l’ASSE, les Niçois ont gagné leur ticket pour l’Europa League. Le président du club, Jean-Pierre Rivère a affirmé que cette qualification ne changera pas les plans du mercato.

Ca ne va pas changer notre mercato. On l’avait préparé sans cette C3, on ne va pas déroger à nos plans. Mais ce qui est certain, c’est qu’on va tout faire pour essayer de bien figurer dans cette belle compétition. Ça va permettre à nos jeunes joueurs d’acquérir une expérience supplémentaire. »

Jean-Pierre Rivère – Source : Nice-Matin