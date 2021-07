Mercato concurrents OM : José Fonte parti pour prolonger à Lille, le Bayern à l’affût sur Jérémy Doku, André Onana intéressé par Lyon…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos des concurrents OM !

MERCATO CONCURRENTS OM : PREMIÈRE BONNE NOUVELLE POUR GOURVENNEC AU LOSC ?

Récent champion de France avec le LOSC, José Fonte est libre de tout contrat. Contre toute attente, le défenseur central portugais pourrait finalement prolonger l’aventure avec le club nordiste.

Considéré comme le taulier de la défense lilloise cette saison, José Fonte est désormais libre de tout contrat. Le défenseur central expérimenté a également pris part à l’Euro avec la sélection portugaise. Arrivé à Lille libre à l’été 2018, le joueur de 37 ans était annoncé sur le départ. Mais à en croire les informations de l’Équipe, José Fonte pourrait finalement prolonger l’aventure avec les Dogues. Aux côtés de Sven Botman, le portugais a été l’un des principaux artisans du titre de champion des lillois.

JOCELYN GOURVENNEC POURRA COMPTER SUR L’EXPÉRIENCE DE JOSÉ FONTE ?

Après être passé du côté du Portugal et de l’Angleterre avant son arrivée à Lille, José Fonte est un joueur précieux dans l’effectif lillois. Récemment nommé entraîneur des Dogues pour succéder à Christophe Galtier, Jocelyn Gourvennec disposerait déjà d’un cadre dans sa charnière centrale la saison prochaine. Toujours selon les informations de l’Équipe, le défenseur central portugais devrait prolonger son contrat pour les deux prochaines saisons. Cette saison, José Fonte a pris part à 43 rencontres toutes compétitions confondues. Il risque d’être précieux dans l’effectif lillois qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine.

MERCATO CONCURRENTS OM : ONANA INTÉRESSÉ PAR LYON ?

À un an de la fin de son contrat avec l’Ajax, André Onana est suivi de près par l’Olympique Lyonnais. Également courtisé par l’Inter Milan et Arsenal, le club néerlandais réclamerait 8M€ pour s’en séparer.

Suivi de près par l’Inter Milan pour préparer la succession de Samir Handanovic, André Onana figure également dans les petits papiers d’Arsenal et de Lyon. Éloigné des terrains jusqu’au 4 novembre suite à une suspension pour dopage, le gardien camerounais pourrait être la bonne opportunité à saisir lors du mercato estival. À en croire les informations de Sky Italia, les dirigeants de l’Ajax ne réclameraient que 8M€ pour céder le gardien formé au FC Barcelone.

ANDRÉ ONANA INTÉRESSÉ PAR LYON ?

À en croire les informations du média italien, le portier camerounais ne serait pas contre l’idée de rejoindre Lyon la saison prochaine. En cas de venue, Peter Bosz le mettrait en concurrence avec Anthony Lopes. Malgré sa suspension, André Onana a tout de même été autorisé par le Tribunal Arbitral du Sport de reprendre l’entraînement avec l’équipe première deux mois avant la fin de sa suspension, le 4 septembre. À seulement 25 ans, André Onana est un gardien d’expérience ayant participé au parcours de l’Ajax jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions en 2019. Reste à savoir de quelle façon évoluera le dossier dans les jours à venir.

MERCATO CONCURRENTS OM : LE BAYERN VISE UN JEUNE TALENT RENNAIS ?

Arrivé il y a un an en provenance d’Anderlecht, Jérémy Doku a été auteur d’une saison prometteuse sous les couleurs de Rennes. À seulement 19 ans, il a tapé dans l’œil de certaines écuries européennes.

Arrivé à Rennes l’été dernier pour un montant de 26M€, Jérémy Doku a été auteur d’une saison prometteuse. Le jeune ailier droit de 19 ans a disputé 44 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Il a inscrit 4 buts et a adressé 8 passes décisives. De bonnes performances qui lui ont permis de connaître ses premières sélections avec la Belgique en septembre. Mieux encore, l’attaquant rennais a été appelé avec les Diables Rouges pour disputer l’Euro 2020.

JÉRÉMY DOKU DANS LE VISEUR DU BAYERN ?

Après avoir brillé pendant l’Euro, Jérémy Doku aurait tapé dans l’œil de plusieurs écuries européennes dont le Bayern Munich. Son père, qui est aussi son agent a pris la parole pour réagir aux rumeurs envoyant son fils du côté de l’Allemagne.

« Tout va très vite pour lui, mais c’est normal car il a fait de belles prestations tant en sélection qu’en club avec le Stade Rennais. C’est le football. Il y a des clubs intéressés, mais rien d’officiel pour le moment. On ne parle que de Rennes pour le moment et il se sent très bien là-bas » David Doku – Source : Het Nieuwsblad (04/07/2021)

Par ailleurs, si le champion d’Allemagne décide formuler une belle offre, elle sera difficile à refuser du côté du Stade Rennais. L’ailier droit de 19 ans est estimé à 22M€ par Transfermarkt.