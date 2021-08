Mercato concurrents OM : Kurzawa change d’avis concernant Lyon ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce lundi, on apprend que Layvin Kurzawa serait prêt à rejoindre l’Olympique Lyonnais.

Le mercato s’anime du côté de Lyon. Après avoir enregistré des départs importants (Memphis Depay, Melvin Bard, Joachim Andersen et Jean Lucas) depuis le début de l’été, les Gones se sont très peu renforcés. Même si les négociations avancent avec Xherdan Shaqiri, Peter Bosz réclame d’autres renforts dans l’effectif lyonnais. Parmi eux, un latéral gauche puisque Maxwel Cornet pourrait plier bagages d’ici la fin du mercato. Et c’est Layvin Kurzawa qui tiendrait la corde pour le remplacer.

Kurzawa d’accord pour rejoindre Lyon ?

À en croire les informations révélées par RMC Sport, Layvin Kurzawa serait d’accord pour quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre Lyon cette saison. Et le transfert pourrait arranger les deux équipes puisque le club de la capitale a besoin de liquidités et Lyon a besoin d’un latéral gauche. À l’heure actuelle, les Gones n’ont formulé aucune offre pour s’attacher les services de Layvin Kurzawa. Toutefois, les négociations pourraient avancer rapidement puisque le joueur a déjà donné son accord pour venir chez le club rhodanien.