Mercato concurrents OM : La colère de Nasser Al Khelaïfi

Maxime Lopez a rejoint le Paris FC cet été à la surprise générale. L’ancien marseillais va voir son club basculer dans une autre dimension, ce qui ne ravit pas forcément Nasser Al Khelaïfi…

Un véritable concurrent au PSG à Paris? C’est en tout cas ce qu’espère le groupe LVMH et Red Bull qui s’associent et investissent dans le Paris FC. Cet été, à la surprise générale, Maxime Lopez avait signé un contrat dans club de la Capitale pour y rejoindre son frère qui y est depuis plusieurs saisons maintenant. D’après L’Equipe, le PFC « pourrait basculer dans une autre dimension avec l’arrivée des propriétaires de LVMH et de Red Bull »

Cependant, cette nouvelle ne fait pas le bonheur de tout le monde. En effet, d’après les informations du journal L’Equipe, le président du PSG, Nasser Al Khelaïfi ne serait pas vraiment heureux à l’idée d’avoir un nouveau concurrent autour de lui.

🔴 𝗡𝗔𝗦𝗦𝗘𝗥 𝗔𝗟-𝗞𝗛𝗘𝗟𝗔𝗜̈𝗙𝗜 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ « 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗥𝗜𝗘́ » 𝗣𝗔𝗥 𝗟𝗘 𝗥𝗔𝗖𝗛𝗔𝗧 𝗗𝗨 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 𝗙𝗖 ! 🥶 Il n’était pas au courant de cette opération et serait inquiet de voir l’essor d’un nouveau concurrent. 🗞️ @lequipe pic.twitter.com/dlsi09r8qe — Vibes Foot (@VibesFoot) December 25, 2024

Maxime Lopez explique son choix…

Le Paris FC a fait le gros coup du mercato dans les derniers jours en signant Maxime Lopez. Après avoir éclos à l’Olympique de Marseille, le milieu de 26 ans a passé 4 ans en Italie, à Sassuolo puis à la Fiorentina avant de revenir en France. L’ancien marseillais a signé dans le club de la capitale, mais pas celui qu’on pense, Lopez va devoir faire un tour en Ligue 2 pour revenir au plus haut niveau. Bonne nouvelle pour lui, le Paris FC a pour ambition de monter en Ligue 1. Au micro de RMC ce jeudi soir, Maxime Lopez a pu exprimer les raisons pour lesquelles il a signé au PFC. « C’était un choix surprenant. L’année dernière, j’étais à la Fio, on joue une finale de Conference League. Deux mois après, je signe au PFC. C’est simple, on ne va pas se mentir. J’ai eu un mercato compliqué parce que j’ai eu une saison compliquée. Je n’ai pas eu tant de propositions que ça. Sur les derniers jours, il y a eu des trucs avec des clubs de Ligue 1, mais j’avais déjà fait mon choix. J’avais envie de m’inscrire dans ce projet » a-t-il déclaré.