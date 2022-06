Mercato concurrents OM : La grosse annonce de ce joueur du LOSC sur son avenir

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce n’est une surprise pour personne, Sven Botman devrait quitter Lille cet été. Il l’a confirmé à demi-mots en conférence de presse.

Le LOSC n’a pas réussi à enchaîner après le titre obtenu par Christophe Galtier. Inconstants en Ligue 1, les hommes de Gourvennec n’ont pas obtenu de qualification pour une compétition européenne la saison prochaine.

L’AC Milan et Newcastle sont intéressés, oui — Botman

Forcément, cela ne joue pas en leur faveur pour conserver certains de leurs éléments forts de l’effectif… Comme Sven Botman par exemple qui a été cité à plusieurs reprises comme une piste de l’AC Milan. Le Néerlandais a été questionné sur son avenir par Algemeen Dagblad alors qu’il est avec les Espoirs des Pays-Bas.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM se positionne sur un milieu du LOSC?

Le défenseur central affirme qu’il devrait rejoindre un nouveau club lors de ce mercato estival et qu’une vente est proche d’être conclue. Deux clubs semblent dominer les négociations mais pour le moment aucun accord ne semble avoir été trouvé.

« Je pense que j’ai joué mon dernier match avec Lille. J’ai l’intention de faire un pas en avant. Des discussions sont en cours. Je ne vais pas en parler mais ça se passe bien. J’espère vraiment que le transfert sera achevé avant la nouvelle saison. Avant le début de la pré-saison même. L’AC Milan et Newcastle sont intéressés, oui. Je peux et je ne veux pas en dire beaucoup plus. Ce que je veux ? Faire un bon pas vers un bon championnat. Je suis impatient de franchir une nouvelle étape. Je suis conscient de ce que je veux. Il ne s’agit pas nécessairement d’aller dans tel club ou tel championnat. Il faut tout mettre sur la balance et l’ensemble doit vous convenir. Je dois avoir un très bon feeling par rapport à ça. » Sven Botman – Source : Algemeen Dagblad