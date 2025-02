Mercato concurrents OM – La grosse mise au point de Rennes sur son mercato hivernal XXL !

Avec dix recrues cet hiver, le Stade Rennais a été l’un des clubs les plus actifs du marché des transferts. En conférence de presse ce mercredi, Arnaud Pouille, président du club breton, et Frédéric Massara, directeur sportif, ont défendu ces choix stratégiques, expliquant la nécessité d’un tel remaniement.

Un mercato imposé par la situation du club

Face aux nombreux mouvements enregistrés, Arnaud Pouille a tenu à clarifier la situation : « C’était un mercato nécessaire compte tenu de la situation fin décembre. » Arrivé en octobre, il a souligné les ajustements à apporter après un été déjà marqué par plusieurs recrues. « Frédéric pourra s’expliquer parce qu’il était là cet été et je suis arrivé en octobre. Il y avait pas mal d’ajustements à effectuer. »

Parmi les décisions fortes, plusieurs joueurs recrutés il y a quelques mois seulement ont déjà quitté la Bretagne, à l’image de Jota, Léo Østigård ou Albert Grønbæk. Un choix que Frédéric Massara justifie par une logique financière et sportive : « On avait le devoir de sauvegarder des investissements et certains des joueurs qui ne s’épanouissaient pas et avaient un marché encore très vivace autour d’eux. On a décidé de conserver la valeur et de les transférer. On a été lucides et on a voulu apporter ces corrections. »

Un choix pragmatique, sans orgueil

Pour Massara, ces départs ne sont en aucun cas un aveu d’échec personnel, mais une nécessité pour le club : « Ce n’est pas un orgueil personnel si un joueur marche ou non. Un des joueurs qui est arrivé avec beaucoup d’attentes, comme Jota, est reparti en récupérant plus que ce qui a été investi cet été. Notre devoir est de conserver la valeur. On doit chercher ça, être lucides et corrects. »

Enfin, le directeur sportif assume pleinement les responsabilités de ce remaniement : « Toutes les responsabilités, je les prends, mais il n’y a qu’un seul intérêt, c’est que l’équipe reparte. » Un message clair alors que Rennes, en difficulté cette saison, espère retrouver des couleurs après ce mercato hivernal agité.