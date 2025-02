Mercato concurrents OM : La grosse mise au point de Riolo une polémique à Lyon

Lundi, Daniel Riolo affirmait que Rayan Cherki souhaitait rester à l’Olympique Lyonnais par amour du club. Mais, vingt-quatre heures plus tard, l’éditorialiste de l’After Foot a totalement changé son discours. Sur RMC Sport, il a révélé de nouvelles informations qui donnent une toute autre lecture du dossier.

Mardi soir, en direct sur RMC, Daniel Riolo a reconnu s’être trompé sur les intentions du milieu offensif lyonnais. « Franchement, je pense qu’on peut le noter : si je redis un truc pareil un jour, tapez-moi dessus. » Lundi, il expliquait que Cherki voulait rester à l’OL, persuadé que le joueur était attaché au club. Mais après avoir obtenu de nouvelles informations, il a dû revoir sa position.

L’éditorialiste ne cache pas son agacement face à cette situation. « Je me suis réveillé un peu chafouin, un peu fâché, parce que je pense qu’on a essayé de me raconter des histoires et ça a marché. Forcément, j’étais un peu vexé ce matin au réveil. » Il concède également avoir été naïf : « Ça m’apprendra à croire qu’il y a encore un affect dans le foot. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir de l’expérience et de savoir que c’est toujours autour du pognon qu’on trouve les explications… Eh bien là, c’est une totale histoire de pognon. »

Avant de conclure avec amertume : « Je m’en veux d’avoir dit ‘c’est un amoureux du club’, parce que cette phrase n’existe pas dans le football… Mais bon, j’ai voulu croire à ça. Cherki, oui, voulait partir. »

Un accord non respecté et une clause inattendue

Selon RMC Sport, Rayan Cherki avait conclu un gentlemen’s agreement avec John Textor lors de sa prolongation en début de saison. Ce dernier stipulait que l’OL devait le laisser partir en cas d’offre atteignant 22,5 millions d’euros. Or, cet hiver, le Borussia Dortmund a bien proposé ce montant, mais le club lyonnais a refusé de le libérer.

Un coup de force de John Textor ? Pour Daniel Riolo, la réalité est plus complexe. « En fait, c’était tellement plus vicieux », lâche-t-il, avant de révéler une clause contractuelle inattendue. « Il y avait ce contrat avec ‘clause’ à 22,5 millions d’euros, mais aussi une autre clause disant que si Cherki refusait l’offre, il recevait 2,5 millions d’euros en compensation. Ce qui est quand même incroyable ! »

Une situation surréaliste qui pousse Riolo à ironiser : « Donc, en fait, il avait intérêt à refuser l’offre à ce moment-là. Alors qu’il a quand même fait une lettre (à l’OL) pour dire ‘je pars’. L’OL ne le laisse pas partir. ‘Ah tu ne me laisses pas partir ? Alors tu me files 2,5 millions.’ C’est une bonne journée… »

Une affaire rocambolesque qui éclaire d’un nouveau jour le dossier Cherki, et qui laisse planer le doute sur son avenir à l’OL.