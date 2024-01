Mercato concurrents OM : La grosse mise au point du clan Mbappé au PSG

Foot Mercato a balancé une véritable bombe ces dernières heures en évoquant l’avenir de Kylian Mbappé. RMC fait une grosse mise au point de ce dossier brulant.

Selon les informations de FootMercato, « Kylian Mbappé s’est mis d’accord avec le Real Madrid il y a quelques jours. L’international français a cette fois accepté de dire oui au club merengue, après des années d’un jeu de dupes qui a même fini par agacer la presse espagnole. Cette dernière s’est à nouveau beaucoup emballée ces dernières heures, entre analyse des déclarations du joueur et prises de position. »

🚨EXCL: ⚪️🇫🇷 #Liga | ❗️ Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine ✍️💣 ▶️ Un accord a été trouvé ces derniers jours avec l’attaquant français 🔐 Avec @sebnonda https://t.co/utOlZ1dfgD pic.twitter.com/zrohH6MIs9 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 7, 2024

Pas de discussions pour un départ d’après RMC

Du côté de RMC, le son de cloche est quelque peu différent. Le clan du joueur affirme « qu’il n’y a pas de discussions entamées au sujet de celui-ci. Aucun type d’influence ne pourrait d’ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian ». La radio française a également contacté le club qui « assure en tout cas ne pas avoir été mis au courant par le joueur d’une décision prise, dans un sens ou dans l’autre. Même si au club, on sent que ces remous médiatiques n’arrivent peut-être pas pour rien », écrit RMC sur son site internet.

🔎 Nos infos sur le brûlant dossier Mbappé. — RMC Sport (@RMCsport) January 8, 2024

Mbappé évoque vaguement son avenir

C’est à coup sûr le dossier le plus suivi de cet hiver. La prolongation ou non de l’attaquant français est attendue par les supporters du club francilien. Cela pourrait être un véritable séisme pour le PSG s’il venait à rejoindre gratuitement le Real Madrid en juin prochain lors de la fin de son contrat. Interrogé à ce sujet, Mbappé restait flou il y a quelques jours : « Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait mon choix. Mais on a un accord avec le président qui fait que toutes les parties sont protégées. Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important« , expliquait le joueur en zone mixte après la victoire face à Toulouse lors du Trophée des Champions.